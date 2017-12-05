Дикий и беспощадный праздник новоселья у современной молодежи

Чрез много-много лет над этими историями смеются все, включая пострадавшую сторону. Но когда событие еще "не остыло", всем его участникам на самом деле страшно. Одним от предстоящего дорогостоящего ремонта, другим от серьезного разговора с родителями или владельцами квартиры, третьим... Ну да будем надеяться, что стражи порядка в таких случаях приходят только для призывов к порядку. Ну и для отличного фото.