Дым без огня: с алтайских предпринимателей ошибочно списывают долги, которых нет

Пять месяцев понадобилось предпринимателю из Барнаула, чтобы вернуть деньги, списанные налоговой службой по ошибке как долг по страховым взносам. Со списанием несуществующего долга по взносам столкнулись в 2017 году тысячи предпринимателей страны после передачи администрирования взносов из ПФР в ФНС. Проблему в налоговой службе сочли серьезной. И в октябре разослали в регионы письма с алгоритмом ее решения.
Полномочия по администрированию взносов в соцфонды переданы из Пенсионного фонда в налоговую службу с 1 января. Однако передача сведений об уплате происходила не всегда корректно, из-за чего добросовестных плательщиков зачислили в должники со всеми вытекающими последствиями, включая блокировку счетов.
К примеру, у барнаульского предпринимателя Михаила (фамилию попросил не публиковать) в мае налоговая арестовала расчетный счет его магазина по продаже разливных напитков и списала 70 тыс. рублей. В ФНС ему пояснили: согласно сведениям из Пенсионного фонда он будто бы в 2015 году взносы не заплатил. Хотя, как объясняет сам бизнесмен, никакого долга у него не было.
Другой предприниматель, написавший жалобу алтайскому бизнес-омбудсмену Павлу Нестерову, рассказал, что с его счета налоговики списали 31,5 тыс. рублей. Повод ровно тот же: он якобы не исполнил обязанность по уплате взносов в 2016 году. Операции по его счету в банке были приостановлены.
Ведомства-футболисты
Михаилу удалось разблокировать счет за неделю, тем более, что все подтверждающие документы об уплате у него имелись. А вот возвращение списанной по ошибке суммы затянулось на пять месяцев. Ведомства отфутболивали его друг к другу. Как будто в ошибке виноват он сам.
В Пенсионном фонде ему пояснили, что долг за ним в самом деле не числится. Но и в налоговой утверждали, что просто так деньги не списывали. Когда, наконец, он убедил налоговиков, что должником не является, обе структуры месяц не могли договориться, кто же из них должен вернуть ему деньги, говорит Михаил. Деньги перечислили на его счет в последних числах октября — то есть через пять месяцев после того, как ошибочно списали.
Второму предпринимателю помог Павел Нестеров. "Я направил запрос руководителю УФНС России по Алтайскому краю с просьбой разобраться и вернуть неправомерно взысканную сумму, что и было сделано", — рассказал он.
Нервы и время
Алтайский бизнес-омбудсмен рекомендует в подобной ситуации обращаться к нему и говорит, что проблема может быть решена довольно быстро. Обращений от предпринимателей по этому поводу к нему поступило пока немного — всего один-два.
Однако, по свидетельству Михаила, в коридорах обеих госструктур он столкнулся с многими коллегами по бизнесу с такой же проблемой. По его словам, чтобы вовремя расплатиться по счетам, ему пришлось взять небольшой кредит. А сколько он потерял времени и нервов, учету не поддается.
По данным "Опоры России", ошибочная задолженность составляет минимум 50-100 тыс. рублей, и таких предпринимателей в России, вероятно, тысячи. В Алтайском крае altapress.ru рассказали о претензии налоговиков за неуплату 200 тыс. рублей. Индивидуальные предприниматели жаловались, что на время разбирательств их деятельность оказалась полностью парализованной, сообщает thebell.io. Собеседница altapress.ru сказала, что долг по взносам, которые ею были полностью уплачены, списали с ее пенсии.
Обязали договориться
Между тем, в середине сентября российский бизнес-омбудсмен Борис Титов на эту проблему пожаловался руководителю ФНС Михаилу Мишустину. Очевидно, реакцией на эту жалобу стали письма налоговой службы от 4 и 13 октября, в которых подробно расписано, как и в какие сроки надо решать эту проблему.
Судя по этим разъяснениям, теперь уже ясно, кто из ведомств и в каком порядке возвращает деньги. Возможно, урегулирование спора должно занимать меньше времени.
Как вернуть списанный долг?
- Если у вас списали долг, которого нет, обратитесь в отделение Пенсионного фонда РФ или Фонда соцстрахования с заявлением о возврате средств.
- Фонд должен сам отправить запрос в бумажном виде в налоговую службу течение двух рабочих дней.
- Налоговики, получив запрос, должны в течение трех рабочих дней предоставить в фонд имеющиеся у него сведения о сальдо по поводу ваших платежей.
- Фонд в течение двух дней осуществляет сверку сведений и принимает решение, нужна ли их корректировка.
- Если корректировка нужна, ведомства корректируют задолженность.
- ФНС проверяет информацию в своих базах данных и в течение двух дней направляет подтверждение в отделение Пенсионного фонда или Фонда соцстраха.
- Получив подтверждение, фонд принимает решение о возврате средств и отправляет его в налоговую в течение одного дня.
- Налоговая служба в течение трех дней направляет заявку на возврат средств в орган Федерального казначейства.
- Федеральное казначейства исполняет заявку на возврат или оставляет без исполнения (если реквизиты указаны неверно).
- О завершении процесса и возврате средств (или отказе в этом) ведомства должны информировать друг друга самостоятельно.
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