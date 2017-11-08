Дым без огня: с алтайских предпринимателей ошибочно списывают долги, которых нет

Полномочия по администрированию взносов в соцфонды переданы из Пенсионного фонда в налоговую службу с 1 января. Однако передача сведений об уплате происходила не всегда корректно, из-за чего добросовестных плательщиков зачислили в должники со всеми вытекающими последствиями, включая блокировку счетов.

К примеру, у барнаульского предпринимателя Михаила (фамилию попросил не публиковать) в мае налоговая арестовала расчетный счет его магазина по продаже разливных напитков и списала 70 тыс. рублей. В ФНС ему пояснили: согласно сведениям из Пенсионного фонда он будто бы в 2015 году взносы не заплатил. Хотя, как объясняет сам бизнесмен, никакого долга у него не было.

Другой предприниматель, написавший жалобу алтайскому бизнес-омбудсмену Павлу Нестерову, рассказал, что с его счета налоговики списали 31,5 тыс. рублей. Повод ровно тот же: он якобы не исполнил обязанность по уплате взносов в 2016 году. Операции по его счету в банке были приостановлены.

Ведомства-футболисты

Михаилу удалось разблокировать счет за неделю, тем более, что все подтверждающие документы об уплате у него имелись. А вот возвращение списанной по ошибке суммы затянулось на пять месяцев. Ведомства отфутболивали его друг к другу. Как будто в ошибке виноват он сам.

В Пенсионном фонде ему пояснили, что долг за ним в самом деле не числится. Но и в налоговой утверждали, что просто так деньги не списывали. Когда, наконец, он убедил налоговиков, что должником не является, обе структуры месяц не могли договориться, кто же из них должен вернуть ему деньги, говорит Михаил. Деньги перечислили на его счет в последних числах октября — то есть через пять месяцев после того, как ошибочно списали.

Второму предпринимателю помог Павел Нестеров. "Я направил запрос руководителю УФНС России по Алтайскому краю с просьбой разобраться и вернуть неправомерно взысканную сумму, что и было сделано", — рассказал он.

Нервы и время

Алтайский бизнес-омбудсмен рекомендует в подобной ситуации обращаться к нему и говорит, что проблема может быть решена довольно быстро. Обращений от предпринимателей по этому поводу к нему поступило пока немного — всего один-два.

Однако, по свидетельству Михаила, в коридорах обеих госструктур он столкнулся с многими коллегами по бизнесу с такой же проблемой. По его словам, чтобы вовремя расплатиться по счетам, ему пришлось взять небольшой кредит. А сколько он потерял времени и нервов, учету не поддается.

По данным "Опоры России", ошибочная задолженность составляет минимум 50-100 тыс. рублей, и таких предпринимателей в России, вероятно, тысячи. В Алтайском крае altapress.ru рассказали о претензии налоговиков за неуплату 200 тыс. рублей. Индивидуальные предприниматели жаловались, что на время разбирательств их деятельность оказалась полностью парализованной, сообщает thebell.io. Собеседница altapress.ru сказала, что долг по взносам, которые ею были полностью уплачены, списали с ее пенсии.

Обязали договориться

Между тем, в середине сентября российский бизнес-омбудсмен Борис Титов на эту проблему пожаловался руководителю ФНС Михаилу Мишустину. Очевидно, реакцией на эту жалобу стали письма налоговой службы от 4 и 13 октября, в которых подробно расписано, как и в какие сроки надо решать эту проблему.

Судя по этим разъяснениям, теперь уже ясно, кто из ведомств и в каком порядке возвращает деньги. Возможно, урегулирование спора должно занимать меньше времени.

Как вернуть списанный долг?