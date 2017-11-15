Директор по заготовке сырья ГК "Юг Сибири" — о работе с поставщиками и ценах на подсолнечник

Роман Семененко, директор по заготовке сырья группы компаний "Юг Сибири", объясняет: в нынешнем году качество поступаемого на переработку сырья оказалось гораздо ниже необходимых параметров со всеми вытекающими отсюда последствиями. Для того, чтобы довести подсолнечник до кондиции, предприятиям холдинга приходится нести дополнительные затраты. Как в сложившейся ситуации "Юг Сибири" будет выстраивать взаимоотношения со своими поставщиками, эксперт рассказал в интервью "СК".

— Роман Александрович, в октябре нынешнего года в Алтайском крае резко упала цена на подсолнечник. На ваш взгляд, в чем основная причина происходящего?

— Если ориентироваться на данные мониторинга, то очевидно, что стоимость подсолнечника в 2017 году снизилась практически во всех регионах России. В данный момент цена на эту культуру в Поволжье составляет в районе 15,5 тыс рублей за тонну, в Центральном федеральном округе - 15-16,5 тыс рублей за тонну. Решающую роль в этих регионах играет замедление уборки и снижение качества получаемого урожая из-за высокой влажности и в силу погодных условий.

В Алтайском крае аналогичные проблемы. Анализируя ситуацию по качеству сырья, наша компания обозначила тот уровень цен, по которой готова закупать подсолнечник у сельхозпроизводителей. Существенное влияние на ценовую ситуацию по данной культуре оказывает рынок готовой продукции, в частности, шротов. Снижение стоимости шротов наблюдается в России уже второй сезон. А в период массовой переработки подсолнечника положение дел только усугубляется. Покупательская активность на товары кормового сегмента падает. Естественно возникает конкурентная борьба за рынок сбыта.

В настоящий момент все мощности холдинга "Юг Сибири" работают с максимальной производительностью, в связи с чем, большое количество шротов необходимо оперативно реализовывать. Наша компания в большей степени освоила рынок реализации шротов в Сибирском федеральном округе. Ближайшее перспективное направление – это птицефабрики Урала. Но надо учитывать, что логистические затраты при текущих ценах на подсолнечный шрот составляют до 20-25% от стоимости товара. В сложившейся ситуации, когда перевозка продуктов переработки масличных культур, в частности шротов, никак не субсидируется, длинное транспортное плечо неизбежно влечет за собой падение цены на готовую продукцию и, как следствие, происходит снижение закупочных цен на сырье.

Падение цен на шрота также связано с рекордными урожаями пшеницы. Стоимость фуражного зерна в определенные периоды в ряде регионов России не превышала 4 тыс рублей за тонну. Это подталкивает потребителей кормов к пересмотру кормового рациона.

— На сегодняшний день в Алтайском крае убраны больше 50% площадей, отведенных под подсолнечник. Как вы можете охарактеризовать качество поступаемого урожая?

— В целом в текущем сезоне качество подсолнечника в Сибири достаточно существенно отличается от прошлогоднего урожая, к сожалению, не в лучшую сторону. Помимо более высокой сорности и влажности существенным отличием является повышенное кислотное число и низкое содержание протеина. Показатель протеина во входящем сырье оказывает максимальное влияние на качество все тех же шротов и, соответственно, на формирование стоимости подсолнечника.

Содержание протеина в подсолнечнике на текущий момент составляет от 12 до 18%, причем изменение данного показателя наблюдается, к примеру, в одном и том же хозяйстве в рамках одного поля. Соответственно собранный в бурт подсолнечник при отгрузке со склада не имеет однородного качества. Учитывая такую неоднородность поступающего на завод сырья по показателю протеина, элеваторный комплекс выполняет дополнительные работы по формированию партий сырья со средним показателем, необходимым для получения качественной готовой продукции.

Содержание протеина в подсолнечнике, при котором возможно с помощью производства осуществить максимальное обрушивание семян и довести качество шрота по показателю протеина до ГОСТа, а именно до 39%, должно составлять не менее 16%.

С каждым годом в Алтайском крае получают все большее распространение гибридые сорта подсолнечника. Как правило, такой подсолнечник в условиях нашего региона не всегда успевает полностью вызревать. Так же существуют проблемы в формировании ядра в период вегетации. В итоге при обрушивании мы наблюдаем большое количество связанной с ядром лузги. В подобной ситуации предприятия вынуждены применять дополнительные меры, что сказывается на себестоимости готовой продукции.

Отказы единичны

— Подскажите, низкое качество сырья — это исключительная особенность этого года?

— Такие проблемы регулярно возникают в начале сезоне переработки. В свежескошенном подсолнечнике должны проити процессы послеуборочного дохревания, но дозревать в складах сырье не успевает, т.к. в максимально короткие сроки поступает в переработку.

Обрушивание такого сырья всегда проблематично. Ближе к декабрю семечка дозревает, доходя до необходимых кондиций. В нынешнем году, как ни странно, чем дальше продвигается уборка, тем хуже показатели качества сырья.

При этом надо отметить, что отказы по приемке подсолнечника у нас единичны. Машины мы разворачиваем в исключительных случаях, если сырья полностью не соответствует требованиям пищевой безопасности.

Если у сельхозпроизводителя возникают вопросы по результатам проверки лаборатории, он всегда может их оспорить, в том числе с привлечением экспертов Торгово-промышленной палаты. Принудительно машины с сырьем никто не разгружает. В данном случае мы соблюдаем все условия добросовестного бизнес-партнерства.

— Вы сказали, что низкий протеин подсолнечника отражается на качестве шрота. А влияет ли этот показатель на качество растительного масла?

— В данном случае важен такой показатель как кислотное число подсолнечника. К сожалению, в нынешнем году мы отмечаем увеличение объемов сырья с повышенным кислотным числом. Это осложняет нам как процесс хранения сырья, так и его переработку. При рафинации более кислотного масла возникают дополнительные затраты из-за использования специальных реагентов и увеличения объемов побочных продуктов, которые необходимо либо продавать с большим дисконтом, либо утилизировать.

Относятся с пониманием

— Как в настоящий момент идет приемка сырья на предприятиях компании "Юг Сибири"?

— "Барнаульский маслоэкстракционный завод" временно приостановил закупку сырья. На данным момент отрабатываются только долгосрочные контракты, подписанные ранее. Такая ситуация может продлиться до конца ноября.

На "Бийском маслоэкстракционном заводе" закупочная цена подсолнечника составляет 13,5 тыс рублей за тонну с учетом самостоятельной доставки и НДС.

В 2017 году мы начали использовать практику длинных поставок с сохранением цены. Стоимость подсолнечника в данном случае не фиксируется понедельно, а обозначается на весь период сотрудничества. В условиях стремительно меняющегося рынка и явной тенденции по снижению стоимости подсолнечника такой формат взаимодействия выгоден сельхозпроизводителю.

Я могу сказать, что компания "Юг Сибири" готово сотрудничать с новыми поставщиками. У нас были случаи, когда сельхозпроизводители привозили на завод всего по одной машине сырья. Даже от таких небольших объемов мы не отказываемся.

— "Барнаульский маслоэкстракционный завод" в пик уборочной кампании ежегодно сталкивается с проблемой огромных очередей. Машины с подсолнечником у проходной стоят сутками. Будете ли вы менять данную ситуацию?

— Безусловно. Первая попытка навести порядок в этом вопросе была сделана в нынешнем году. На данным момент объем контрактации сырья прогнозируется исходя из производственной возможности каждого завода. Со всеми сдатчиками этот момент проговаривается. Надо сказать, что большинство из них понимают необходимость введения четких графиков поставок. Тяжелее в этом отношении взаимодействовать с трейдерами. Но полагаю, что к следующем году подобный формат сотрудничества будет полностью отработан.

— Как ведутся расчеты со сдатчиками сырья?

— На данный момент мы обозначаем срок расчета в 14 календарных дней. Надо признать, что иногда происходят небольшие отклонения. Наши партнеры относятся к этому с пониманием.

"Фермеры сами шли навстречу"

— Роман Александрович, в настоящий момент на всех уровнях обсуждается проблема недобросовестных посредников в сфере продажи сельхозпродукции. Какова их роль в снижении цены на подсолнечник нынешней осенью?

— Вопрос на этот счет так же необходимо задать самим сельхозпроизводителям. Сотрудники нашей компании регулярно общаются с товаропроизводителями на тему прямого сотрудничества. Могу констатировать: в прошлом году практически все наши звонки ушли в некуда. Большинство аграриев предпочли работать с трейдерами. В основном это касается сельхозтоваропроизводителей работающих без НДС.

В 2017 году мы нацеленно продолжали свою работу непосредственно с сельхозпроизводителями. Наша задача на ближайшие годы — довести долю закупа сырья у данной категории сдатчиков до 90%. В этом году фермеры сами шли навстречу: звонили, приезжали, интересовались условиями сотрудничества. На сегодняшний день те из них, кто заключил договора с нашей компанией, имеют более выгодные условия.

Цифра

650-700 тысяч тонн подсолнечника в нынешнем году могут собрать аграрии Алтайского края при благоприятных условиях. Однако до сих пор не ясно, как в дальнейшем будет идти уборочная кампания, смогут ли производители завершить все работы до конца года, и каковы будут потери, если часть подсолнечника окажется под снегом. По мнению Романа Семененко, при условии хорошего сбора в 700 тысяч тонн небольшой дефицит сырья на рынке все же будет. Отразится ли это обстоятельство кардинальным образом на ценовой ситуации, большой вопрос. В компании "Юг Сибири" полагают: пока с реализацией шротов и его качеством будут возникать трудности, существенного роста цен на подсолнечник скорее всего не будет.

Факт

Парадоксальная ситуация складывается на рынке рафинированных масел России. Несмотря на то, что количество поступаемого на заводы подсолнечника считаются дефицитными, мощности предприятий позволяют переработать больше, нежели выращивается, объемы вырабатываемого масла избыточны. Порядка 500 тыс тонн этого продукта отечественные производители должны экспортировать, чтобы удерживать баланс на внутреннем рынке.

Как сообщили в компании "ЮГ Сибири", на данный момент в центральной части России литр нерафинированного масла стоит в пределах 42-43 рублей. К данным значениям приближается и цена на Алтае.