Директором Алтайского филиала Россельхозбанка назначен Владимир Богданов

Под его руководством филиал продолжит работу по эффективной кредитной поддержке АПК региона, в том числе крупного, малого и среднего бизнеса, а также расширению клиентской базы физических лиц.

Владимир Богданов получил экономическое образование, закончив Хакасский государственный университет в 2000 году. В сфере финансов работает свыше 11 лет. До прихода в Алтайский филиал в течение трех лет работал заместителем директора Горно-Алтайского филиала Россельхозбанка.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

АО "Россельхозбанк" Генеральная лицензия Банка России № 3349







