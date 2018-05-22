Директору некогда успешного сельхозпредприятия не разрешили выезжать за границу

Сельхозпредприятие "Конный завод "Глушинка" из Косихинского района в 2011 году было на первом месте в крае по надоям молока. Но в 2014 году оно "погорело" на гречихе — весь урожай пропал из-за выпавшего снега. С того времени то один, то другой кредитор начали взыскивать с него долги в суде.

В начале 2018-го на предприятии ввели первую стадию банкротства — наблюдение. А в марте признали банкротом руководителя сельхозпредприятия Александра Злобина. Судя по материалам суда, процедура реализации, которая введена судом, идет непросто.

В апреле его финансовый управляющий Владислав Зорин потребовал в суде ввести Злобину временное ограничение на выезд из РФ. В суде он указал на недобросовестное поведение Злобина.

Не наказание, а мотивация

Как выяснилось, директор не передал своему финансовому управляющему документы и банковские карты, скрывает местонахождение имущества. Это создает возможность расходования денег должником вне процедур банкротства. Тем самым Злобин препятствует формированию конкурсной массы и удовлетворению требований кредиторов.

Требования финуправляющего поддержал Сбербанк как один из кредиторов. Суд согласился с доводами и ввел Александру Злобину временное ограничение на выезд из России.

Как поясняет сайт арбитража, ограничение права на выезд — не инструмент наказания должника, а способ его мотивации к исполнению обязательств. Ограничение действует до завершения (или прекращения) процедуры банкротства, а по уважительным причинам может быть снято и до этого.

Кому из алтайских банкротов ограничивали выезд?

Арбитраж вводил ограничения на выезд экс-депутатам АКЗС Артаку Махсудяну и Юрию Титову и его супруге Наталье Титовой, бизнесменам Игорю Бодажкову (соучредитель Завода по переработке сои "Бинака"), Вячеславу и Ларисе Павельевым ("Росбыттехника"), Сергею Ферапонтову ("Алтайпресс"), Андрею Савенко ("Планета детства БР").

Кому не ввели ограничения?

Суд отказался вводить ограничения, несмотря на ходатайства кредиторов или финуправляющих, на выезд фермеру Сергею Фролову, бизнесменам Алексею и Борису Заякиным, Владимиру Хабарову, Сергею Ножкину, Анне Ферапонтовой ("Прессостроитель"), строител. Михаилу Фокину. Они признаны банкротами, но оснований судья не усмотрел.