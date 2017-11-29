Для любимых мам. "Жилищная инициатива" устроила праздник, посвященный Дню матери

Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива". Праздник, посвященный Дню матери. Фото: архив строительной компании "Жилищная инициатива".

В это воскресенье на игровой площадке "Дружного" собрались все родители и дети микрорайона. Зажигательные танцы, большой хоровод и тёплые фотоснимки – так поздравили мам. Больше часа во дворе ребят и их родителей развлекали аниматоры – Серый Волк, Лунтик и Спанч Боб – юные жители квартала были рады всем!

"Жилищная инициатива" чтит семейные ценности, поэтому микрорайоны компании – это полноценные семейные кластеры. Детские сады, школы со стадионом и бассейном, спортивные и игровые площадки во дворах – застройщик учитывает все, чтобы дети росли счастливыми и здоровыми. Так, в сентябре этого года в "Дружном" была торжественно открыта "супершкола" №133. Образовательное учреждение отвечает всем нормам – компьютеризированные классы, два спортзала, стадион и бассейн – учиться школьникам будет только в радость!

Не секрет, что следующий год у "Жилищной инициативы" юбилейный. Вот уже 20 лет компания возводит надежные кварталы, которые так полюбились барнаульцам.

Екатерина Хрущёва,

руководитель отдела продаж "Жилищной инициативы":

В юбилейный год наших клиентов ждет много актуальных предложений, специальных акций, подарков и праздников. Также планируется запуск новых проектов. А уже в декабре, в микрорайоне "Дружный", рядом с кварталом 2033, мы открываем свой новый офис продаж. С нетерпением будем ждать всех, кто давно мечтает жить в наших уютных микрорайонах.

Напомним, что в планах у "Жилищной инициативы" - освоение квартала 2033, где помимо качественных домов будут построены два детских сада и школа.

Все фотографии с праздника можно посмотреть в наших социальных сетях — "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбуке"! Подробнее о компании "Жилищная инициатива" можно узнать по телефону 505-313 или на нашем сайте barnaul-gi.ru.

Проектные декларации - на сайте barnaul-gi.ru.