Для россиян могут ввести вклады без отзыва

Информацию об инициативе подтвердил председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такой вклад позволит легче получать и погашать ипотечные кредиты.

"Такой вид вклада сформировался в Германии, во Франции. Люди на этом вкладе накапливают деньги для первоначального взноса, а потом получают в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке. Предлагаемый вариант помогает, с одной стороны, накопить на первоначальный взнос на вкладе, который приносит доходность больше обычного из-за того, что он безотзывный. А с другой стороны, можно получить кредит на льготных условиях", — цитирует RT слова Аксакова.

Безотзывный вклад представляет собой депозит, с которого нельзя частично или полностью снять денежные средства до истечения срока, принятого в договоре. В настоящее время россияне могут закрывать вклады и в любое время. По данным Аксакова, ставка по ипотечному кредиту при наличии первоначального взноса с безотзывного вклада может быть снижена на 1—2%.

Для безотзывного вклада можно будет использовать материнский капитал. "Мы будем настаивать на том, чтобы на такой жилищно-накопительный вклад можно было перечислять средства из семейного материнского капитала. Таким образом, мы позволим приблизить время, когда семья сможет приобрести себе жилье", — отметила она, пишет ura.ru.