Для россиян могут ввести вклады без отзыва

В Госдуму РФ в марте-апреле планируют внести проект закона о безотзывном вкладе, заявила председатель Молодежного парламента Мария Воропаева.
Информацию об инициативе подтвердил председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такой вклад позволит легче получать и погашать ипотечные кредиты.
"Такой вид вклада сформировался в Германии, во Франции. Люди на этом вкладе накапливают деньги для первоначального взноса, а потом получают в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке. Предлагаемый вариант помогает, с одной стороны, накопить на первоначальный взнос на вкладе, который приносит доходность больше обычного из-за того, что он безотзывный. А с другой стороны, можно получить кредит на льготных условиях", — цитирует RT слова Аксакова.
Безотзывный вклад представляет собой депозит, с которого нельзя частично или полностью снять денежные средства до истечения срока, принятого в договоре. В настоящее время россияне могут закрывать вклады и в любое время. По данным Аксакова, ставка по ипотечному кредиту при наличии первоначального взноса с безотзывного вклада может быть снижена на 1—2%.
Для безотзывного вклада можно будет использовать материнский капитал. "Мы будем настаивать на том, чтобы на такой жилищно-накопительный вклад можно было перечислять средства из семейного материнского капитала. Таким образом, мы позволим приблизить время, когда семья сможет приобрести себе жилье", — отметила она, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.