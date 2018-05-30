Для сильных и смелых: детский патриотический праздник пройдет 1 июня в Барнауле

Малышей, школьников и их родителей ждет интересная программа. Дети смогут понаблюдать за работой робота-минера, посмотреть показательные выступления кинологов, спецназа, отдельного батальона охраны и разведки ЗАТО Сибирский и клуба смешанных боевых единоборств "Лидер", а также познакомиться с образцами оружия и настоящей боевой техники.

На площадке будет организована работа кругового лазерного тира, в котором могут принять участие все желающие. Предусмотрено угощение кашей и чаем из полевой кухни.

Мероприятие проводится при поддержке управления спорта и молодежной политики Алтайского края, комитета по делам молодежи г. Барнаула, управления МВД г. Барнаула, Федеральной службы безопасности, военной части 52929 ЗАТО Сибирский, патриотического движения "Юнармия", Станичного казачьего общества и общественной организации "Боевое братство".