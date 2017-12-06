Для тех, кто строит и ремонтирует. Альтернатива дверям из дерева найдена

Для тех, кто строит и ремонтирует. Фото: архив компании FOGEL. Двери. Фото: архив компании FOGEL. Двери. Фото: архив компании FOGEL. Двери. Фото: архив компании FOGEL. Двери. Фото: архив компании FOGEL.

Это прежде всего ванные, душевые, туалеты, котельные, бассейны, погреба или кладовые, выходы на террасу. Но совсем недавно в Сибирском регионе появилась новинка — дверные панели ПВХ в качестве заполнения конструкций.

Ответы на "как?", "где?" и "для чего?"

Основными преимуществами таких панелей является их универсальность, устойчивость к воздействию внешней среды и долговечность. Кроме того, множество вариантов конфигураций дизайна позволяет гармонично вписать двери в любой интерьер. А если коснуться качества используемых материалов, то тут смело можно использовать термин "антивандальная поверхность". Спустя годы эксплуатации вы не увидите на панелях вмятин и надломов.

Декоративные панели заполнения прекрасно подойдут для использования в качестве:

дверей для балконного блока;

межкомнатных дверей;

вторых дверей в коттеджах;

входных дверей на верандах и в беседках;

герметичных дверей во влажных и хозяйственных помещениях.

Сэндвич-панели могут быть как глухими, так и в варианте с декоративным остеклением.

Декоративные панели могут быть представлены в цветах:

белый;

золотой дуб;

тёмный дуб.

Для их ламинирования используется качественная немецкая пленка Renolit. Помимо внешнего вида, имитирующего ценные породы древесины, пленка придаст панели технологическую прочность, значительно продлевая срок ее службы.

Кстати, эксклюзивным дистрибьютором данной продукции в Сибирском регионе стала компания, производящая не только пластиковые окна, но и двери – FOGEL. А увидеть собственными глазами новинку, которая гарантированно впишется в интерьер вашего дома, можно в офисе фирмы FOGEL по адресу г. Барнаул, ул. Гоголя, 63.