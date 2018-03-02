Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала, что надо изменить в городе

Лев Коршунов, Валерий Фадеев и Александр Карлин участвуют в акции #чтонужно. Барнаул, 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Валерий Фадеев и Александр Карлин участвуют в акции #чтонужно. Барнаул, 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Валерий Фадеев и Александр Карлин участвуют в акции #чтонужно. Барнаул, 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Валерий Фадеев и Александр Карлин участвуют в акции #чтонужно. Барнаул, 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Валерий Фадеев и Александр Карлин участвуют в акции #чтонужно. Барнаул, 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Валерий Фадеев и Александр Карлин участвуют в акции #чтонужно. Барнаул, 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульцы рассказали ведущему Первого канала Валерию Фадееву #чтонужно сделать в городе. 2 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Во время акции каждый желающий мог оставить волонтерам свой комментарий по поводу того, каких изменений он ждет.

Как оказалось, барнаульцам понравилось писать свои пожелания: отказавшихся от участия в акции не было. Свои идеи высказали люди абсолютно разных возрастов.

Пенсионеры просили о повышении пенсии, студенты о повышении стипендии (правда, многие писали "стЕпендия"), родители сообщали о нехватке парков в городе. А совсем маленькие барнаульцы выражали своё мнение в картинках.

Главным гостем мероприятия стал губернатор Алтайского края Александр Карлин, который лично прочёл пожелания горожан и высказался почти по каждому из них. Стоит отметить, что были затронуты проблемы разной категории сложности, на исправление некоторых из них потребуется время и средства, но некоторые можно исправить в довольно малые сроки, например, установка контейнеров для раздельного сбора мусора.

Сами барнаульцы были в восторге от акции, и считают, что такие мероприятия нужно проводить как можно чаще, так как они помогают правительству стать ближе к жителям города и узнать то, что их волнует буквально от первого лица.

А позже в Доме профсоюзов прошел круглый стол акции #чтонужно, который провел ведущий Первого канала и по совместительству секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, который ознакомился с полученными пожеланиями горожан и передал их местным властям и краевой общественной плате для исполнения.

Кстати, Фадеев летел в Барнаул в одном самолете с депутатом ГД Натальей Кувшиновой, которая сделала селфи со знаменитостью и выложила в Instagram:

Анастасия Котия