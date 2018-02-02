Дмитрий Бабкин стал победителем чемпионата Российского студенческого союза по ММА

В последние январские выходные в Омске состоялся чемпионат России по ММА (смешанное боевое единоборство) среди студентов. Данное событие имело знаковый характер, так как это был первый Чемпионат Российского студенческого союза по ММА.
Дмитрий Бабкин, наш барнаульский боец, воспитанник клуба "Top Team Siberia", защищая честь Алтайского края и Алтайского Государственого Технического Университета стал чемпионом данных соревнований, тем самым оставив след в истории данного вида спорта и первого чемпионата.
Дмитрий Бабкин,
мастер спорта по ММА:
Мне противостояли соперники из Якутии, Республики Тыва и омской области. Хотелось бы отметить финальную встречу с оппонентом из Омска, который оказал сильное сопротивление и был близок закончить бой досрочно удушающим приёмом, но мне удалось перетерпеть этот натиск и уверенно выиграть встречу. Соперничать с местным спортсменом при поддержке публики – крайне непростая задача.
Так же для меня было ново представлять не только центр смешанных единоборств "Top Team Siberia", но и Алтайский государственный технический университет им. Ползунова в котором я обучаюсь на данный момент. Хотел бы отметить преподавателей Черданцева Павла Олеговича и Нечаева Константина Сергеевича за высокий уровень преподавания своих дисциплин и помощь в более ранней сдаче экзаменов ввиду моего отъезда на турнир. Ну и конечно большой респект моей команде, тренерам и руководству нашего клуба".
Напомним, Дмитрий Бабкин недавно стал мастером спорта по ММА, являясь вторым в крае мастером по данному виду. Первым стал Шараф Давлатмуродов, который также представляет клуб "Top Team Siberia", но уже по профессионалам ММА.
Справка
Руководителями клуба "Топ Тим Сибирь" являются Евгений Шевченко и Александр Локтев, депутат барнаульской городской думы.