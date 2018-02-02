Дмитрий Бабкин стал победителем чемпионата Российского студенческого союза по ММА

Мне противостояли соперники из Якутии, Республики Тыва и омской области. Хотелось бы отметить финальную встречу с оппонентом из Омска, который оказал сильное сопротивление и был близок закончить бой досрочно удушающим приёмом, но мне удалось перетерпеть этот натиск и уверенно выиграть встречу. Соперничать с местным спортсменом при поддержке публики – крайне непростая задача.

Так же для меня было ново представлять не только центр смешанных единоборств "Top Team Siberia", но и Алтайский государственный технический университет им. Ползунова в котором я обучаюсь на данный момент. Хотел бы отметить преподавателей Черданцева Павла Олеговича и Нечаева Константина Сергеевича за высокий уровень преподавания своих дисциплин и помощь в более ранней сдаче экзаменов ввиду моего отъезда на турнир. Ну и конечно большой респект моей команде, тренерам и руководству нашего клуба".