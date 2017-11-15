Дмитрий Дюжев разозлился на россиян и пожелал им "туфты и лабуды"

Актер Дмитрий Дюжев разочаровался в российском зрителе, заявил он в программе "Без обид" латвийского телеканала LTV7. Дюжев считает, что россияне не заслуживают качественного кинематографа и самоотверженной актерской игры.
К такому выводу актер пришел после столкновения с поклонниками в реальной жизни в аэропорту. Дюжев рассказал, что стоял в очереди, где у большинства пассажиров были билеты эконом-класса. Он возмутился тем, что его не хотели пропускать к стойке даже с правом на приоритетное обслуживание. У актера на руках был билет бизнес-класса, передает "Экспресс-газета".
"Тебя люди любят, они ждут твоего выхода на экраны, иди, порви свою грудь! Сделай все, что просят от тебя люди. Погибни сейчас, но будь лучшим. Будь на высоте, не допускай фальши. И потом я оказываюсь среди этих самых зрителей — и место мое "в последнем вагоне", — цитирует актера телеканал 360.
По его словам, российский зритель заслуживает ту "лабуду, туфту, дешевые и бездарные сериалы", которые предлагают телеканалы. В заключение Дюжев усомнился в "культурности, образованности и духовности" россиян, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.