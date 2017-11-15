Дмитрий Дюжев разозлился на россиян и пожелал им "туфты и лабуды"

К такому выводу актер пришел после столкновения с поклонниками в реальной жизни в аэропорту. Дюжев рассказал, что стоял в очереди, где у большинства пассажиров были билеты эконом-класса. Он возмутился тем, что его не хотели пропускать к стойке даже с правом на приоритетное обслуживание. У актера на руках был билет бизнес-класса, передает "Экспресс-газета".

"Тебя люди любят, они ждут твоего выхода на экраны, иди, порви свою грудь! Сделай все, что просят от тебя люди. Погибни сейчас, но будь лучшим. Будь на высоте, не допускай фальши. И потом я оказываюсь среди этих самых зрителей — и место мое "в последнем вагоне", — цитирует актера телеканал 360.

По его словам, российский зритель заслуживает ту "лабуду, туфту, дешевые и бездарные сериалы", которые предлагают телеканалы. В заключение Дюжев усомнился в "культурности, образованности и духовности" россиян, пишет ura.ru.