До окончания регистрации на Зеленый марафон осталось 3 дня

Более 70 тысяч – столько участников собрал Зеленый марафон прошлого года. Пробежать в последнее воскресенье мая 4,2 км стало доброй традицией. Бегут все: взрослые, дети, дедушки, бабушки. Символическая – десятая часть марафонской – дистанция не требует специальной подготовки.

География Зеленого марафона год от года всё шире. В предстоящем будут участвовать 56 городов. В Сибири к Новосибирску, Томску, Кемерову, Красноярску, Барнаулу и Абакану впервые присоединился Новокузнецк.

Забег этого года станет уже седьмым. Первый такой Сбербанк организовал в 2012-м, в поддержку Олимпийских игр в Сочи. Зеленый марафон – всегда больше, чем просто спортивное мероприятие. Это настоящий семейный праздник, большой фестиваль: конкурсы, игры, концерт, подарки. В рамках проекта планируется проведение мастер-классов и развлекательных активностей для всех участников мероприятия. Второй год подряд в запланировано проведение фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья - "Крошка Фест".

Также как и в прошлом году, Зеленый марафон откроется программой для детей с ограниченными возможностями здоровья под девизом "Марафон без границ", ребят ждет волшебная программа от иллюзионистов, разминка, спец-забег и, кончено, марафонские подарки!

В Барнауле Зеленый марафон пройдет в парке культуры и отдыха "Лесная сказка", ул.Энутзиастов,10а. Всё, что нужно для участия – удобные кроссовки, хорошее настроение и предварительная регистрация на сайте greenmarathon.ru.

Присоединяйтесь!