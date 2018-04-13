От +20 до -5: синоптики дали прогноз на неделю в Алтайском крае

Сегодня, 13 апреля, над территорией края сохранится южный антициклон. Днем температура поднимется до +13…20, сообщили в Алтайском ЦГМС.

Однако уже 14 апреля холодный фронт принесет похолодание. Ветер усилится до 10-18 м/с, ожидаются дожди и мокрый снег. С 15 по 17 апреля ночные температуры составят +2...-5, дневные +5…+11.

Также ожидается налипание мокрого снега и обледенение проводов и веток деревьев.