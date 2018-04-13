От +20 до -5: синоптики дали прогноз на неделю в Алтайском крае

В Алтайском крае началась метеорологическая весна: среднесуточные температуры установились выше 0. Однако на ближайшую неделю жителей края ждут перепады температур: от дневных +20 до ночных -5.
Сегодня, 13 апреля, над территорией края сохранится южный антициклон. Днем температура поднимется до +13…20, сообщили в Алтайском ЦГМС.
Однако уже 14 апреля холодный фронт принесет похолодание. Ветер усилится до 10-18 м/с, ожидаются дожди и мокрый снег. С 15 по 17 апреля ночные температуры составят +2...-5, дневные +5…+11.
Также ожидается налипание мокрого снега и обледенение проводов и веток деревьев.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.