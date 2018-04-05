Добрыня и Аладдин: как алтайские (и не только) дети страдают от фантазии родителей

Константин Санталов.

Детей и раньше называли необычно. Еще каких-то 50 лет назад кругом было немало Клементин, Октябрин и Коммунар. Самые отчаянные выдумщики растили Тролебузин (Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев) или Марленов. Однако родители XXI века в придумывании оригинальных имен шагнули еще дальше своих предшественников.

В субботу меня разбудили громкие крики соседей. С детской площадки на улице доносилось: "Джек, выброси ты эту палку, зачем с ней к Тимоше лезешь? Брось, кому говорю!" Выглянув в окно, я ожидал увидеть собаку, которая лезет к ребенку. Оказалось наоборот: пес Тимоша прыгал рядом со своим маленьким хозяином. Выяснилось, что отец мальчика — поклонник актера Джека Николсона, поэтому и сыну дал такое же имя.

В конце октября в Смоленском районе в семье по фамилии Сказочные малыша назвали Аладдином. Мать мальчика любит восточные сказки, поэтому имя сразу пришло на ум. О необычном ребенке написали многие СМИ, родители довольны. Но что будет через семь лет? Ведь в классе среди Иванов и Марин появится Аладдин, да еще и Алексеевич. Не станут ли над мальчиком издеваться в школе? Ребенку запросто могут придумать обидные прозвища, и экзотическое имя сыграет злую шутку.

Этот пример не единственный. В 2017 году в Барнауле, по данным мэрии, в число оригинальных имен вошли Эмиль, Эмма, Цандан и Стефания. Также часто детей называют древнерусскими именами. В садиках полно Святославов и Тихомиров. Мой приятель Никита тоже погнался за новой модой и назвал сына Добрыней. Он рассказал, что у друзей есть дети с именами Алеша и Илья: "Вот и будут учиться вместе, как богатыри, представляешь?" Ну да, только Змея Горыныча не хватает.

Чтобы хоть как-то ограничить фантазию родителей, в прошлом году вышел закон о запрете нелепых имен. В частности, они не должны содержать буквы, цифры и символы, бранные слова. Хочется верить, что это хоть как-то изменит ситуацию к лучшему. Ведь часто из-за экзотических имен проблемы начинаются уже в детстве.

Дочь моих знакомых из Подмосковья во время знакомства называет не свое имя. Ее родители были в таком восторге от путешествия в Армению, что назвали ребенка Сирануш. В семье дочь ласково называют Ануш и Аночка. В первом классе она часто возвращалась из школы в слезах, потому что над ней подшучивали одноклассники. Уже потом девочка догадалась говорить всем, что ее зовут Аня. Со временем к этому привыкли все, даже учителя. Как Сирануш она значится только в журнале. В будущем девочка хочет сменить свое имя официально.

Часто в погоне за экзотичностью родители забывают о своих детях. Популярны до сих пор привычные нам Анны и Максимы. Среди них Добрыни и Стефании всегда будут белыми воронами, легкими жертвами для других детей. В итоге оригинальность может испортить ребенку детство и нанести травмы, последствия которых останутся на всю жизнь.