Добрыня и Аладдин: как алтайские (и не только) дети страдают от фантазии родителей

Алла-Виктория и Мартин у Киркорова, Гарри у Пугачевой и Галкина. К оригинальным именам детей российских звезд все уже привыкли. Но в последнее время и барнаульские родители начали называть малышей необычно. В школах и садиках порой встретишь не Маш и Вань, а Стелл и Мирославов. Иногда в желании отличиться современные мамы и папы и вовсе выглядят нелепо.
Детей и раньше называли необычно. Еще каких-то 50 лет назад кругом было немало Клементин, Октябрин и Коммунар. Самые отчаянные выдумщики растили Тролебузин (Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев) или Марленов. Однако родители XXI века в придумывании оригинальных имен шагнули еще дальше своих предшественников.
В конце октября в Смоленском районе в семье по фамилии Сказочные малыша назвали Аладдином. Мать мальчика любит восточные сказки, поэтому имя сразу пришло на ум. О необычном ребенке написали многие СМИ, родители довольны. Но что будет через семь лет? Ведь в классе среди Иванов и Марин появится Аладдин, да еще и Алексеевич. Не станут ли над мальчиком издеваться в школе? Ребенку запросто могут придумать обидные прозвища, и экзотическое имя сыграет злую шутку.
Этот пример не единственный. В 2017 году в Барнауле, по данным мэрии, в число оригинальных имен вошли Эмиль, Эмма, Цандан и Стефания. Также часто детей называют древнерусскими именами. В садиках полно Святославов и Тихомиров. Мой приятель Никита тоже погнался за новой модой и назвал сына Добрыней. Он рассказал, что у друзей есть дети с именами Алеша и Илья: "Вот и будут учиться вместе, как богатыри, представляешь?" Ну да, только Змея Горыныча не хватает.
Чтобы хоть как-то ограничить фантазию родителей, в прошлом году вышел закон о запрете нелепых имен. В частности, они не должны содержать буквы, цифры и символы, бранные слова. Хочется верить, что это хоть как-то изменит ситуацию к лучшему. Ведь часто из-за экзотических имен проблемы начинаются уже в детстве.
Дочь моих знакомых из Подмосковья во время знакомства называет не свое имя. Ее родители были в таком восторге от путешествия в Армению, что назвали ребенка Сирануш. В семье дочь ласково называют Ануш и Аночка. В первом классе она часто возвращалась из школы в слезах, потому что над ней подшучивали одноклассники. Уже потом девочка догадалась говорить всем, что ее зовут Аня. Со временем к этому привыкли все, даже учителя. Как Сирануш она значится только в журнале. В будущем девочка хочет сменить свое имя официально.
Часто в погоне за экзотичностью родители забывают о своих детях. Популярны до сих пор привычные нам Анны и Максимы. Среди них Добрыни и Стефании всегда будут белыми воронами, легкими жертвами для других детей. В итоге оригинальность может испортить ребенку детство и нанести травмы, последствия которых останутся на всю жизнь.
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