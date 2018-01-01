Добро пожаловать на altapress 4.0. Как пользоваться новой версией сайта

Не ругайте нас сильно за то, что мы изменили десктопную версию altapress.ru. Мы постарались сделать изменения не очень кардинальными, чтобы сохранить преемственность с прошлой версией и провести переход максимально комфортно (насколько это возможно при перестройке) для читателей. Рассказываем, почему мы так поступили и как пользоваться новым сайтом.

Добро пожаловать на новый altapress.ru. Версия 4.0

Что тут нового?

По сути, на главной странице мало что поменялось, просто мы представили это все по-новому: здесь также есть блок главных новостей, лента, выбор редакции в виде самого интересного, а также рубрики.

Главная страница

Навигация. Важное изменение произошло в основной навигации. Мы увидели, что нашим читателям не хватало отобранных "длинных текстов", которые терялись в бесконечной ленте. Поэтому мы разделили наши материалы по трем направлениям.

Вверху сайта вы видите эту тестовую навигацию:

"Новости" (это длинная лента всего, публикуемого на altapress.ru)

(это длинная лента всего, публикуемого на altapress.ru) "Истории" (наши "длинные материалы" - большие интервью, обзоры, статьи и т.п.), которые можно читать долго и вдумчиво

(наши "длинные материалы" - большие интервью, обзоры, статьи и т.п.), которые можно читать долго и вдумчиво "Спецпроекты", куда вошли уже мультимедийные материалы (лонгриды).

"Самое интересное". Блок с таким названием появился под блоком главных новостей. Сюда мы будем закреплять те важные материалы, которые, по мнению редакции altapress.ru стоит подержать на главной странице подольше, чтобы они были доступны большому количеству читателей.

Фотолента. Ее теперь можно листать. Попробуйте, вам понравится.

Блоки рубрик. Если раньше на блоках рубрик был закреплен один материал, то теперь можно увидеть заголовки сразу нескольких последних публикаций по рубрике.

Все остальное на главной не претерпело какого-то серьезного изменения.

Страница новости

Формат. Раньше большинство наших материалов заливалось в стандартную форму, ограниченную справа и слева двумя колонками. С небольшими заметками это смотрелось нормально, но материалы подлиннее выстраивались в "узкую колбасу", которую нужно было долго листать. Теперь, если наш материал будет длиннее экрана, он станет шире.

А материалы, попавшие в раздел "Истории", можно будет смотреть во всю ширину экрана — без служебных колонок.

Лента. Если раньше в каждой новости слева была общая лента новостей, то теперь здесь будет лента тематической рубрики.

Что с мобильной версией?

Пока она доступна в облегченном варианте. Однако вскоре появится и обновленная мобильная версия: она уже практически готова и стартует в ближайшее время.

P.S. Ждем от вас замечания и пожелания по улучшению четвертой версии altapress.ru.

Редакция altapress.ru