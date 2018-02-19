Доброго утра и хорошего дна

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

И прежде всего в плане отношения к своему долгу, к желанию изменить жизнь страны пусть через небольшие, но конструктивные собственные свершения.

Недавно выяснилось, что тысячи жителей Алтайского края попали в списки присяжных. Среди них и мой дальний родственник Сергей, который отнесся к новости очень негативно, хотя исполнение работы присяжного по законодательству является гражданским долгом.

В частности, Сергея больше всего раздосадовало, что теперь он "что-то должен этой России". Мужчину смутило не то, что быть присяжным — ответственная работа, что она занимает много времени, что в материалах дела могут фигурировать ужасающие фотографии жертв и места преступления. Он был недоволен, что страна посмела от него что-то потребовать. И выражал недовольство в такой нецензурной форме, что мне было неловко за сам институт присяжных заседателей.

Я, конечно, и сам далеко не эталон в плане патриотизма. Но давно понял, что нельзя говорить "меня это не касается". Потому, что касается.

Вот, допустим, простое: собрания собственников жилья. Гражданская позиция и желание сделать жизнь лучше здесь проявляются во всей красе. Кто на них обычно приходит? Процентов пять-семь жильцов. "Зачем время тратить, все равно ничего не изменится" — так считают остальные. Они же не приходят и на субботник, а потом ругаются, что мусора много. Хотя, казалось бы, выйди все разом после схода снега — и был бы чистый двор. "Нам за это не платят в отличие от дворника" — еще один аргумент. Но тут играют твои же дети, да и просто приятно жить в чистом месте. Но нет.

Вот еще пример про собрания. Нашим дружным домом (за несколько лет ни одной поножовщины) нужно было утверждать новую управляющую компанию. Старая была очень неплоха — устраивала под Новый год дворовый праздник с приглашенными звездами в лице талантливых бабушек. Те потешно пели матерные частушки и вручали детишкам сладкие призы. Но председатель захотела уйти на пенсию и решила передать нас в хорошие руки.

Те жильцы, что все же пришли на встречу, не стали понуро кивать и подписывать бумаги, лишь бы их быстрее отпустили домой. После довольно резкого общения с изучением отчетов, смет и других документов мы выяснили, что новая УК ох как непроста и было бы большой ошибкой выбрать именно ее. Мой сосед иногда даже переходил в крике на английский язык. А потом прочитал такую лекцию про краны и задвижки, что зааплодировал даже председатель компании, которой мы дали от ворот поворот. И вот я думаю, если бы мы все остались дома, то потом еще долго страдали бы от новой УК.

Мы не всегда можем убрать камень с дороги (хотя на него может налететь машина, пострадать люди). Мы проходим мимо, когда кому-то нужна помощь. А ведь это как раз и есть тот "мини-патриотизм" и любовь к ближним, которые могут вырасти во что-то большее.