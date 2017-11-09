Дочь Людмилы Гурченко умерла в подъезде

Женщина в течение нескольких дней страдала от высокой температуры и простуды. Она умерла в подъезде собственного дома, когда направлялась на прием к терапевту.

Мария Королева потеряла сознание, не успев выйти из подъезда. Женщину обнаружила ее дочь примерно через час. Она позвала на помощь соседей, вместе с которыми они перенесли Королеву на лавку и вызвали скорую помощь. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть женщины, сообщают "Дни.Ру".

Смерть Королевой подтвердил ее адвокат Шота Горгадзе. "Да, это правда, к сожалению, она скончалась, — сообщил юрист агентству городских новостей "Москва".

По словам адвоката, окончательная причина смерти Королевой неизвестна, однако по предварительным данным это может быть сердце. "Я не думаю, что и родные знают причину. Никакой продолжительной болезни не было, это я точно знаю. Это случилось внезапно", — сказал Горгадзе.

"В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью", — отметил Горгадзе, пояснив, что получить место на Ваганьковском кладбище сложно, – пишут РИА Новости.

Королева — дочь Гурченко от второго брака с историком Борисом Андроникашвили.

"Дни.Ру" оценили наследство Марии Королевой примерно в 20 миллионов рублей. У нее остались дочь и внучка.