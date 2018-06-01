Дочка известных алтайских политиков победила в конкурсе красоты в Нью-Дели

Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192. Елена Вервекина. Фото: vk.com/id6017192.

В этом конкурсе с Еленой соревновались красавицы из Бразилии, Венгрии, Германии, Зимбабве, Индии, Ирана, Непала, Нигерии, Польши, России, Уганды и Японии.

Аспирантка исторического факультета АлтГУ в конкурсной программе исполнила русский танец "Калинка-малинка" в национальном костюме.

Елена — дочь бывших депутатов АКЗС от компартии Татьяны и Игоря Вольфсонов. Ранее девушка уже принимала участие в университетском конкурсе красоты "Мисс Академия", в конкурсе "Королева столицы" в Москве и в других подобных мероприятиях.

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