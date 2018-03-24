"Дочка" мирового пивного лидера требует от "Бочкаревского пивзавода" 0,5 млн за плагиат

Компания "Сан ИнБев" из Клина Московской области заявила, что товарный знак "Есть чем гордиться" № 559754 зарегистрирован в Госреестре товарных знаков за ней.

И за то, что этот товарный знак использовал "Бочкаревский пивоваренный завод", компания требует компенсацию 0,5 млн рублей и прекращение использования товарного знака. Согласно данным арбитражного суда, представитель "Бочкаревского пивзавода" просил отказать в удовлетворении иска.

Между тем, в суде с рязанским пивзаводом, который завершился в 2017 году, компания "Сан ИнБев" требовала за это же 5 млн рублей. Кроме того, она настаивала на изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика продукции с изображением этого товарного знака. Таких требований к "Бочкаревскому пивзаводу" пока не предъявлено.

При этом требования "Сан ИнБев" к рязанскому пивзаводу "Русская Пивоваренная Компания "Хмелёфф" арбитраж удовлетворил частично: он обязал пивзавод прекратить использование товарного знака "Есть чем гордиться" при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг 32-го и 33-го классов Международной классификации товаров и услуг. И взыскал с рязанского предприятия компенсацию в 10 тыс. рублей.

Первое (предварительное) заседание по иску "Сан ИнБев" к "Бочкаревскому пивзаводу" прошло 21 марта, следующее назначено на 19 апреля.

Справка

"САН ИнБев" (российская "дочка" одного из мировых лидеров в пивоварении компании AB InBev) работает в стране с 1999 года. Владеет сетью современных пивоваренных заводов в пяти городах: Клину, Волжском, Омске, Саранске и Иванове.