У главы Республики Алтай на четверть сократились доходы

Глава Республики Алтай Александр Бердников за 2017 год заработал 2,6 млн. рублей. Это почти 25% меньше чем годом ранее, следует из декларации Бердникова.
За год доходы Бердникова сократились на 965 тыс. рублей: с 3,5 млн. рублей до 2,6 млн. рублей.
Бердников владеет двумя земельными участками площадью 2,6 тыс. кв. м и 1,04 тыс. кв. м. Также в списке собственности числится жилой дом площадью 273,5 кв. м.
Также у Бердникова появился Toyota Land Cruiser 200 — в декларации за 2016 год автомобиля не было.
Доходы супруги главы республики в 2017 году составили чуть больше 1 млн рублей. У нее находится в пользовании квартира площадью 176 кв. метров и автомобиль Opel Astra.
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