У главы Республики Алтай на четверть сократились доходы

За год доходы Бердникова сократились на 965 тыс. рублей: с 3,5 млн. рублей до 2,6 млн. рублей.

Бердников владеет двумя земельными участками площадью 2,6 тыс. кв. м и 1,04 тыс. кв. м. Также в списке собственности числится жилой дом площадью 273,5 кв. м.

Также у Бердникова появился Toyota Land Cruiser 200 — в декларации за 2016 год автомобиля не было.

Доходы супруги главы республики в 2017 году составили чуть больше 1 млн рублей. У нее находится в пользовании квартира площадью 176 кв. метров и автомобиль Opel Astra.