Доходы губернатора Карлина выросли почти на 3 миллиона

Из опубликованной 18 мая декларации следует, что за губернатором числятся два гаража-бокса. Также у него в пользовании находятся квартира площадью 157,6 кв.м. и гостиничный номер площадью 196,3 кв.м.

Супруга губернатора Галина Карлина отчиталась о доходе в 203,8 тыс. рублей. Годом ранее она заработала 4,2 млн рублей, в 2015 году — 19,7 млн рублей. Падение доходов Галины Карлиной связано с тем, что в 2016 году она ушла на пенсию.

В собственности у супруги губернатора имеются: