Доходы губернатора Карлина выросли почти на 3 миллиона

Губернатор Алтайского края Александр Карлин заработал в 2017 году 6,9 млн рублей, следует из его декларации. Это на 2,9 млн большем чем годом ранее.
Из опубликованной 18 мая декларации следует, что за губернатором числятся два гаража-бокса. Также у него в пользовании находятся квартира площадью 157,6 кв.м. и гостиничный номер площадью 196,3 кв.м.
Супруга губернатора Галина Карлина отчиталась о доходе в 203,8 тыс. рублей. Годом ранее она заработала 4,2 млн рублей, в 2015 году — 19,7 млн рублей. Падение доходов Галины Карлиной связано с тем, что в 2016 году она ушла на пенсию.
В собственности у супруги губернатора имеются:
- два земельных участка
- два жилых дома (560 кв. м. и 52,7 кв.м.)
- три квартиры (одна из них в общей долевой собственности)
- два машиноместа
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