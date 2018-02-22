Долг по алиментам помог матери встретиться с "умершим" сыном

Родители в Волгоградской области, семь лет считавшие своего ребенка умершим, узнали, что мальчик жив, только когда им сообщили о долге за его содержание в доме-интернате, сообщает "Интерфакс".
"В производстве судебного пристава-исполнителя находилось два исполнительных производства в отношении жительницы Волгоградской области, в рамках которых был наложен арест на счета должницы. Чтобы узнать причину ареста, женщина пришла на прием в УФССП и выяснила, что у нее образовался долг по алиментам в пользу дома-интерната, в котором воспитывался ее сын. Между тем, со слов женщины, ребенка она считала мертвым с 2011 года", — сказала пресс-секретарь регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Надежда Зотова.
Должница сообщила приставам, что родила ребенка в 2011 году, но врачи сказали, что он долго не проживет, из-за этого женщина написала отказ от новорожденного. Пять дней спустя родители вернулись за ребенком, но медики якобы сообщили, что малыш умер.
Теперь выяснилось, что мальчик жив. Судебные приставы сообщили женщине адрес дома-интерната и помогли встретиться с ребенком.
"Женщина обратилась в суд с иском о восстановлении родительских прав, который был удовлетворен. Ребенок уже передан обратно в семью", — отметила представитель ФССП.
Долг по алиментам в размере 260 тысяч рублей перед домом-интернатом погашен, пишет bfm.ru.
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