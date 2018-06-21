Долг за электроэнергию не позволит взять кредит

Согласно закону Федеральному закону "О кредитных историях" (№ 218 – ФЗ от 30.12.2004), данные о задолженности за электроэнергию, не погашенную в течение 10 дней после вступления в силу решения суда о взыскании с них задолженности, разрешено включать в состав кредитных историй, вследствие чего должники за электроэнергию могут столкнуться с трудностями в получении кредитов, например, более высокой ставкой или полным отказом в его выдаче.

С помощью единой базы неплательщиков банки проверяют наличие у потенциальных заёмщиков долгов по оплате коммунальных услуг, устанавливая, таким образом, их благонадежность. При этом законодательно закреплено, что согласие должника на включение информации о его долгах в состав персональной кредитной истории не требуется.

В свою очередь бюро кредитных историй обязаны хранить информацию о неплательщике в течение минимум 10 лет с момента внесения в историю последнего изменения. Отметим, что запись может храниться и более 10 лет, если субъект кредитной истории продолжит совершать любые действия, информация о которых, вносится в историю, например, обращаться в банки за кредитами, независимо от того были ли удовлетворены его обращения.

Таким образом, долг за электроэнергию может надолго испортить кредитную историю.

АО "Алтайэнергосбыт" призывает своих абонентов своевременно и в полном объёме оплачивать услуги по энергоснабжению!

Справка

АО "Алтайэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Алтайского края и Республики Алтай, одной из крупных энергосбытовых компаний Сибирского региона. Клиентская база АО "Алтайэнергосбыт" включает в себя более 13,4 тыс. потребителей - юридических лиц и более 442,3 тыс. потребителей - физических лиц. По итогам 2017 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,3 млрд кВт*ч. "Алтайэнергосбыт" оказывает энергосервисные услуги, занимается внедрением энергосберегающих технологий на условиях энергосервисного контракта. 100% акций компании принадлежит ПАО "Интер РАО".

Группа "Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия "Интер РАО" направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением превышает 33,5 ГВт.