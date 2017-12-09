Доля закупок Аэрофлота в электронной форме приближается к 100%.

Ежемесячно Аэрофлот размещает на ЭТП сотни процедур: с января по сентябрь 2017 года подведены итоги по 1,1 тыс. открытых запросов предложений и 4,3 тыс. запросов предложений с ограниченным участием по результатам проведения предквалификационных отборов. В каталоге предметов закупки значатся два десятка категорий – от канцелярской продукции до компонентов для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Об эффективности использования ЭТП свидетельствует активность контрагентов Аэрофлота. На один запрос приходится в среднем 3-4 заявки. По состоянию на 1 октября 2017 года на площадке проявляли активность порядка 5,3 тыс. действующих контрагентов.

Среди участников электронных торгов растет число предприятий малого и среднего бизнеса. По итогам 2016 года показатель закупок в этом секторе составил у Аэрофлота почти 65% при установленном нормативе 18%. Ведущий российский авиаперевозчик тесно сотрудничает с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП). Для усиления двустороннего взаимодействия на сайте и ЭТП Аэрофлота размещена информация о проектах, предлагаемых малому бизнесу. Летом 2017 года перевозчик впервые был удостоен официальной благодарности Корпорации МСП за поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении закупочной деятельности.