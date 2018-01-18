"Дом.ru Бизнес" предложил корпоративным клиентам Альфа-Банка льготные условия на услуги связи

При выборе пакета из трех услуг – доступ в интернет со скоростью до 5 Мбит/с, антивирус Kaspersky Small Office Security на 5 рабочих мест и облачную телефонию "Бизнес" с пакетом предоплаченных минут для безлимитных разговоров по России и миру – участник Клуба сможет экономить более 20 000 рублей в год. Скидка на услуги связи распространяется на все время действия контракта с телеком-оператором.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту Альфа-Банка необходимо зайти в Личный кабинет Клуба, открыть сертификат "Дом.ru Бизнес" в разделе "Подарки" и следовать инструкциям, указанным в сертификате.

В основе Клуба Клиентов Альфа-Банка лежит идея помочь предпринимателям, работающим в разных сферах экономики, установить взаимовыгодные деловые контакты друг с другом. Партнеры Клуба – компании B2B, лидеры в своей отрасли.

"Дом.ru Бизнес" обеспечит надежный доступ в интернет для бесперебойной работы бизнес-приложений, электронной почты и документооборота, платежных терминалов и онлайн-касс. Антивирус защитит компьютеры, планшеты, смартфоны от вредоносных программ. Современное решение облачной телефонии – ОАТС 3.0 – поможет увеличить продажи и улучшить качество обработки вызовов, принимать несколько звонков одновременно, анализировать статистику по количеству звонков каждого сотрудника, направлению вызовов и их длительности, проводить постоянный мониторинг интенсивности и качества работы сотрудников с клиентами. Решение "Дом.ru Бизнес" позволяет вести бесплатные переговоры внутренних абонентов, общаться вне офиса, выгодно совершать звонки по городу, России и миру.

Елена Венцлавович,

директор по B2B АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ru Бизнес"):

Мы рады быть партнером Клуба Клиентов Альфа-Банка и возможности предложить предпринимателям современные инструменты управления, способствуя развитию технологичных подходов к ведению бизнеса, повышению его эффективности. Телеком-решения "Дом.ru Бизнес" максимально учитывают потребности клиента, легко масштабируются и адаптируются под задачи любой компании. Инфраструктура позволяет обеспечить максимальные характеристики всех предоставляемых услуг и предвосхищать потребности клиентов.

Построенная по уникальной технологии сеть "Дом.ru Бизнес" обладает высокой пропускной способностью и обеспечивает бесперебойность работы всех сервисов на уровне лидеров европейского телеком-рынка – 99,9%. Уникальный Центр мониторинга отслеживает состояние сети в режиме 24/7, проактивно реагируя на возникающие ситуации. Клиент "Дом.ru Бизнес" получает круглосуточную квалифицированную техническую поддержку и оперативные консультации по услугам с помощью специалистов компании и сервисов самообслуживания.

Справка

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - один из ведущих операторов связи в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом "Дом.ru", для корпоративных клиентов – под брендом "Дом.ru Бизнес". Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). Услуги предоставляются на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам по технологии "оптика до здания". По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ, по количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Лауреат многих национальных премий, включая премию "Большая цифра", "ТехУспех" (2016 год).

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США. По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре. Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.