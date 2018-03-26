"Дом.ru Бизнес" расширяет сферу влияния в 36 городах России

Российский телекоммуникационный холдинг "ЭР-Телеком" (торговая марка на рынке корпоративных услуг "Дом.ru Бизнес") и оператор связи "Энфорта" завершили процесс интеграции. С 2018 года в городах присутствия "Дом.ru Бизнес" на b2b-рынке в сегменте среднего и малого бизнеса услуги корпоративным клиентам предоставляются под единым брендом "Дом.ru Бизнес".

Данное событие является ключевым элементом реализации концепции интегрированного оператора связи и имеет стратегическое значение для бизнеса компании.

Елена Венцлавович

директор по B2B АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ru Бизнес"):

"Сегодня формируется новое восприятие бренда "Дом.ru Бизнес", как универсального оператора, предоставляющего широкий спектр телекоммуникационных услуг. Обновленный "Дом.ru Бизнес" – качественно новый провайдер федерального значения, способный поддерживать любые технологии проводного и беспроводного интернет-доступа независимо от местонахождения бизнеса клиента. На сегодняшний день ресурсы объединенной компании позволяют нам ставить амбициозные цели, при этом обеспечивать неизменно высокое качество и надежность предоставляемых сервисов, высокое качество обслуживания корпоративных клиентов".

Оператор оказывает услуги связи на базе передовых технологий: оптическая сеть FTTB, беспроводной широкополосный доступ WiMAX, радиомост E-Band.

Мощная инфраструктура "Дом.ru Бизнес" позволяет реализовывать проекты для самых разных отраслей и сфер бизнеса. Оператор предлагает не просто услуги связи (интернет, телефонию, корпоративные сети), а индивидуальные комплексные решения с множеством новых полезных опций для бизнеса – высокоскоростной доступ в интернет с контент-фильтрацией и антивирусами по подписке, защищенные от DDos-атак VPN-сети, облачную телефонию и видеонаблюдение с сервисами аналитики, Wi-Fi с дополнительными маркетинговыми инструментами. Комплекс телеком-услуг, дополненный легкомасштабируемыми облачными сервисами, позволяет выстроить инфраструктуру организации в целом, автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы, сократить затраты и увеличить продажи.

Напомним, ООО "Престиж-интернет" (торговая марка "Энфорта") вошло в состав российского телекоммуникационного холдинга "ЭР-Телеком" в 2016 году. Все обязательства "Энфорты" перешли к АО "ЭР-Телеком Холдинг", который стал правопреемником юридического лица по всем правам и обязанностям. Договоры, заключенные ранее с ООО "Престиж-Интернет", продолжают действовать, осуществляет права и исполняет обязанности по ним АО "ЭР-Телеком Холдинг". Бренд "Энфорта" продолжает использоваться для подключения и обслуживания федеральных и сетевых клиентов.