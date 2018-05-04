"Дом.ru Бизнес" запустил новый сервис по продаже рекламы в общественном Wi-Fi

Сегодня, 16:07.
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Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" предлагает эффективный и современный вид продвижения — рекламу при подключении пользователя к бесплатному доступу в интернет через общедоступную сеть DOM.RU Wi-Fi.

"Дом.ru Бизнес" запустил новый сервис по продаже рекламы в общественном Wi-Fi.
"Дом.ru Бизнес" запустил новый сервис по продаже рекламы в общественном Wi-Fi. Иллюстрация: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".

Сервис объединяет более 12000 точек в 36 городах России, в т.ч. локации в кафе и ресторанах, торговых центрах, гостиницах, аэропортах, парках, музеях, медицинских учреждениях, а также городские проекты в Москве и Санкт-Петербурге.

Ежемесячно в сети DOM.RU Wi-Fi фиксируется более 10 млн подключений, что свидетельствует о большой популярности услуги.

Пользователи видят сообщение в момент подключения к сети Wi-Fi, что гарантирует 100% внимание и высокий уровень запоминания рекламы. Формат размещения – WELCOME PAGE или FULLSCREEN – можно выбрать с учетом целей и задач рекламной кампании.

WELCOME PAGE – брендирование приветственной страницы, реклама показывается после выбора точки доступа пользователем сети. FULLSCREEN – полноэкранный динамический или интерактивный баннер, реклама показывается пользователям после прохождения авторизации в сети. Рекламный баннер адаптирован под все виды устройств и работает на всех операционных системах.

Рекламодатели могут таргетировать объявления по городам, типам локаций, по полу и/или возрасту, времени суток и другим параметрам. Статистика позволяет рекламодателю анализировать эффективность в процессе проведения рекламных кампаний и, в случае необходимости, вносить корректировки.

Заказать рекламу в сети DOM.RU Wi-Fi можно на сайте "Дом.ru Бизнес".

Справка

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - один из ведущих операторов информационно-коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом "Дом.ru", для корпоративных клиентов – под брендом "Дом.ru Бизнес". Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Сеть DOM.RU Wi-Fi - самая большая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах (18 000 точек по всей стране). В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах Садового кольца, в Санкт-Петербурге – в исторической части города. Лауреат многих национальных премий, включая премию "Большая цифра", "ТехУспех", Loyalty Awards Russia.

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