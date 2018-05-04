"Дом.ru Бизнес" запустил новый сервис по продаже рекламы в общественном Wi-Fi.

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" предлагает эффективный и современный вид продвижения — рекламу при подключении пользователя к бесплатному доступу в интернет через общедоступную сеть DOM.RU Wi-Fi.
Сервис объединяет более 12000 точек в 36 городах России, в т.ч. локации в кафе и ресторанах, торговых центрах, гостиницах, аэропортах, парках, музеях, медицинских учреждениях, а также городские проекты в Москве и Санкт-Петербурге.
Ежемесячно в сети DOM.RU Wi-Fi фиксируется более 10 млн подключений, что свидетельствует о большой популярности услуги.
Пользователи видят сообщение в момент подключения к сети Wi-Fi, что гарантирует 100% внимание и высокий уровень запоминания рекламы. Формат размещения – WELCOME PAGE или FULLSCREEN – можно выбрать с учетом целей и задач рекламной кампании.
WELCOME PAGE – брендирование приветственной страницы, реклама показывается после выбора точки доступа пользователем сети. FULLSCREEN – полноэкранный динамический или интерактивный баннер, реклама показывается пользователям после прохождения авторизации в сети. Рекламный баннер адаптирован под все виды устройств и работает на всех операционных системах.
Рекламодатели могут таргетировать объявления по городам, типам локаций, по полу и/или возрасту, времени суток и другим параметрам. Статистика позволяет рекламодателю анализировать эффективность в процессе проведения рекламных кампаний и, в случае необходимости, вносить корректировки.
Заказать рекламу в сети DOM.RU Wi-Fi можно на сайте "Дом.ru Бизнес".
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