"Дом.ru" гарантирует скорость интернета или вернет деньги

Сегодня, 17:09.
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Телеком-оператор "Дом.ru" первым среди российских федеральных интернет-провайдеров запускает предложение, в рамках которого гарантирует скорость интернета или возврат денежных средств.

"Дом.ru" гарантирует скорость интернета или вернет деньги.
"Дом.ru" гарантирует скорость интернета или вернет деньги. Иллюстрация: архив АО "ЭР-Телеком Холдинг".

Поучаствовать в акции "Гарантия возврата" может любой клиент оператора, который с 1 июня по 31 августа подключит интернет или пакет услуг (интернет и ТВ), а также при переоформлении договора на другое лицо, другой адрес. После подключения у клиента будет месяц, чтобы в личном кабинете на сайте domru.ru оценить скорость и качество интернета.

Если абонента все устраивает, он сможет выбрать подарок: скоростной бонус (увеличение скорости интернета до 100 Мбит/с), телеархив (доступ к ТВ-каналам в течение 3 дней после эфира), тематические пакеты каналов, подписки в видеотеке или "кубики" с дополнительными пакетами каналов в тарифе "Мой конструктор". Выбранный сервис будет доступен 3 месяца по специальной цене - 1 рубль в месяц.

Если у клиента есть вопросы к работе интернета, он может получить скидку на абонентскую плату и весь следующий месяц пользоваться услугами "Дом.ru" всего за 1 рубль. Выбирая этот вариант, клиент должен указать, чем он недоволен. Компания свяжется с ним, чтобы решить вопрос. Если абонент захочет расторгнуть договор, "Дом.ru" вернет деньги за пользование услугами.

Андрей Чазов,
директор по маркетингу "Дом.ru":

— Отличный интернет важен для всех. Мы постоянно работаем над тем, чтобы интернет был быстрым и стабильным. По данным Speedtest, которые основаны на миллионах тестов российских пользователей, "Дом.ru" признан провайдером самого быстрого домашнего интернета – 2017. Мы уверены в качестве работы интернета и готовы гарантировать скорость доступа в сеть или вернуть деньги. Кроме того, для нас эта акция - прекрасная возможность получить обратную связь от абонентов сразу после подключения и стать ближе к клиентам.

Подробные условия акции – на сайте "Дом.ru".

Справка

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - один из ведущих операторов информационно-коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом "Дом.ru", для корпоративных клиентов – под брендом "Дом.ru Бизнес". Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Сеть DOM.RU Wi-Fi - самая большая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах (18 000 точек по всей стране). В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах Садового кольца, в Санкт-Петербурге – в исторической части города. Лауреат многих национальных премий, включая премию "Большая цифра", "ТехУспех", Loyalty Awards Russia. "Дом.ru" признан самым быстрым провайдером домашнего интернета России в 2017 году по версии Speedtest.

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