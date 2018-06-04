"Дом.ru" гарантирует скорость интернета или вернет деньги.

Телеком-оператор "Дом.ru" первым среди российских федеральных интернет-провайдеров запускает предложение, в рамках которого гарантирует скорость интернета или возврат денежных средств.
Поучаствовать в акции "Гарантия возврата" может любой клиент оператора, который с 1 июня по 31 августа подключит интернет или пакет услуг (интернет и ТВ), а также при переоформлении договора на другое лицо, другой адрес. После подключения у клиента будет месяц, чтобы в личном кабинете на сайте domru.ru оценить скорость и качество интернета.
Если абонента все устраивает, он сможет выбрать подарок: скоростной бонус (увеличение скорости интернета до 100 Мбит/с), телеархив (доступ к ТВ-каналам в течение 3 дней после эфира), тематические пакеты каналов, подписки в видеотеке или "кубики" с дополнительными пакетами каналов в тарифе "Мой конструктор". Выбранный сервис будет доступен 3 месяца по специальной цене - 1 рубль в месяц.
Если у клиента есть вопросы к работе интернета, он может получить скидку на абонентскую плату и весь следующий месяц пользоваться услугами "Дом.ru" всего за 1 рубль. Выбирая этот вариант, клиент должен указать, чем он недоволен. Компания свяжется с ним, чтобы решить вопрос. Если абонент захочет расторгнуть договор, "Дом.ru" вернет деньги за пользование услугами.
Андрей Чазов,
директор по маркетингу "Дом.ru":
— Отличный интернет важен для всех. Мы постоянно работаем над тем, чтобы интернет был быстрым и стабильным. По данным Speedtest, которые основаны на миллионах тестов российских пользователей, "Дом.ru" признан провайдером самого быстрого домашнего интернета – 2017. Мы уверены в качестве работы интернета и готовы гарантировать скорость доступа в сеть или вернуть деньги. Кроме того, для нас эта акция - прекрасная возможность получить обратную связь от абонентов сразу после подключения и стать ближе к клиентам.
Подробные условия акции – на сайте "Дом.ru".
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