"Дом.ru" и FOX HD проводят конкурс для поклонников шпионских игр.

Клиенты "Дом.ru" могут принять участие в конкурсе, приуроченном к премьере, и выиграть доступ к эксклюзивному контенту о съемках сериала, один из 10 подарочных сертификатов на услуги "Дом.ru", а также фирменные подарки от телеканала FOX HD. Конкурс продлится до 30 апреля 2018 года. Участникам будет предложено погрузиться в атмосферу заговоров, подпольной войны и манипуляций с помощью увлекательной игры на сайте "Дом.ru". В ней они станут партнерами главного героя Макса Истона и вместе с ним разгадают 5 увлекательных загадок, напрямую связанных с тематикой и сюжетом сериала.

В центре шпионского триллера — история бывшего профессионального разведчика Макса Истона (Марк Стронг). Он давно отошел от дел, предпочитая жить спокойно. Но гибель сына меняет все. Главный герой сериала "Тайная власть" решает отомстить и оказывается в центре заговора. Агенты разведок нескольких стран прикладывают все усилия, чтобы нарушить мирную жизнь на Ближнем Востоке и открыть возможности обогащения для крупного бизнеса.

Клиенты оператора могут увидеть первую серию триллера за неделю до российской премьеры в видеотеке "Дом.ru", а остальные серии – сразу после выхода на ТВ. Видеотека доступна с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке "Дом.ru TV", в мобильном приложении "Дом.ru TV" или на сайте tv.domru.ru.

Следить за развитием сюжета "Тайной власти" можно по понедельникам с 9 апреля в 19.45 по Мск. Всего в "Дом.ru TV" транслируется 43 фильмовых канала.

Организатор акции: ООО "Прайм Меридиан СМ". Срок проведения акции с 02 апреля по 30 июня 2018 года. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, а также порядке и месте их получения уточняйте на сайте deepstate.domru.ru. Информация действительна на момент публикации.



