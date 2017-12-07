"Дом.ru" и "Киномир" приглашают на премьерный показ "Звездных войн"

Перед кинопоказом зрителей ждет, а также настольные игры, световое шоу и креативная фотозона. Все желающие смогут сфотографироваться с главными героями саги и забрать фото на память.

Начало мероприятия - в 19.00 в кинотеатре "Арена". Вход на программу свободный, на показ – по билетам. Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра, выиграть в группе "Домашние новости" в "ВКонтакте" или в группе "Киномир" в Instagram. Для этого достаточно сделать репост записи (на время проведения конкурса страница должна быть открытой). Десять победителей выберут 12 декабря с помощью генератора случайных чисел.

Восьмая часть саги о противостоянии света и тьмы начинается после гибели Хана Соло. Люк Скайуокер остался последним рыцарем-джедаем после длительной борьбы с Первым Орденом. По крайней мере, так было до пробуждения силы в главной героине Рей, но сила, которая исходила от нее, начала пугать Люка, а появление второго Дарта Вейдера им ни к чему.

Евгений Макагонов,

директор филиала "Дом.ru":

Вместе с кинотеатром "Киномир" мы подготовили новогодний подарок жителям Барнаула и дарим возможность в числе первых увидеть новый эпизод культовой саги. Уже шестой год "Дом.ru" организует премьерные показы ожидаемых фильмов и сериалов, чтобы погрузить Клиентов в миры, которые создают лучшие актеры и режиссеры. Смотреть любимые фильмы можно на экранах кинотеатрах или дома, включив телевизор. В цифровом ТВ "Дом.ru TV" доступно 37 фильмовых каналов.

Справка

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - один из ведущих операторов связи в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом "Дом.ru", для корпоративных клиентов – под брендом "Дом.ru Бизнес". Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). Услуги предоставляются на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам по технологии "оптика до здания". По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Лауреат многих национальных премий, включая премию "Большая цифра", "ТехУспех" (2016 год).

Организаторы мероприятия: АО "ЭР-Телеком Холдинг" и ОOO "Премьера". Дата проведения розыгрыша: 14.12.17. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у организаторов.