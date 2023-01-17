Дорисовались. Семь «чумовых» стрит-артов Барнаула, на которые стоит взглянуть

Необычнй мамонт
Адрес: пр. Красноармейский, 61.
Художники: Ivan Fans и Марина Ягода.
В Барнауле побывала команда уличных художников «Такнадо!» из Новосибирска. Они организовали арт-экспедицию по восьми городам Сибири и нарисовали колоритные граффити.
Городу достался мамонт, усыпанный этническими узорами. Он украшает арку напротив «Байк бара».
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Мурал со спасателем
Адрес: ул. Германа Титова, 5
Художник: Анастасия Петренко.
На полотне девушка изобразила пожарного за работой: мужчина в спецодежде выехал на вызов и борется с огнем.
Герман Титов и «Восток-2»
Адрес: ул. Димитрова, 66.
Художник: Николай Замятин.
Этот мурал приурочили к слету патриотических объединений Сибирского федерального округа «Молодые патриоты — сила Сибири!»
Днем и ночью
Адрес: ул. Юрина, 182.
Художники: Евгений Воронин и команда стрит-артеров.
Мурал нарисовали на фестивале О2-fest в 2021 году. Команда трудилась днем и ночью. Вот какой результат!
Стрит-арт на гаражах
Адрес: пр. Ленина, 71а.
Художники: барнаульцы и команда О2-Team.
Длина этого арта — восемь гаражей. Художники и местные жители создали его во время фестиваля уличного искусства «Ближе» в 2020 году.
«Три грации XXI века»
Адрес: ул. Советская, 28
Художник: Анастасия Петренко.
Сезон стрит-арта 2022 открыл перфоманс барнаульской художницу во время Музейной ночи на площади Октября.
«Алтай Молодой»
Адрес: ул. М. Горького, 39.
Художники: Анастасия Петренко и Ivan Lameth.
Еще несколько фактов
В Барнауле историю стрит-арта начинали художники Андрей Снак (5nak) и Андрей Бергер (Aber).
В 2007-м они вместе с другими райтерами организовали первый арт-фестиваль и разрисовали полотно на заброшенном ВДНХ.
Кроме того, в Алтайском крае известен граффити-художник Иван Усольцев, работающий по всей Сибири. Он прославился, нарисовав прелестных разноцветных котов.
Справка
День творчества и вдохновения ежегодно отмечают 17 января. Это праздник, посвященный художникам, писателям, фотографам — в общем, деятелям искусства.