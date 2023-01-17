Дорисовались. Семь «чумовых» стрит-артов Барнаула, на которые стоит взглянуть

День творчества и вдохновения отмечают 17 января. Самые стильные и яркие стрит-арты Барнаула — в подборке altapress.ru.

Необычнй мамонт

Адрес: пр. Красноармейский, 61.

Художники: Ivan Fans и Марина Ягода.

В Барнауле побывала команда уличных художников «Такнадо!» из Новосибирска. Они организовали арт-экспедицию по восьми городам Сибири и нарисовали колоритные граффити.

Городу достался мамонт, усыпанный этническими узорами. Он украшает арку напротив «Байк бара».

Мамонт в этнических узорах на пр. Красноармейский , 61. vk.com/taknadocrew Мамонт в этнических узорах на пр. Красноармейский , 61. vk.com/taknadocrew Мамонт в этнических узорах на пр. Красноармейский , 61. vk.com/taknadocrew

Мурал со спасателем

Адрес: ул. Германа Титова, 5

Художник: Анастасия Петренко.

На полотне девушка изобразила пожарного за работой: мужчина в спецодежде выехал на вызов и борется с огнем.

Мурал Анастасии Петренко. 22.mchs.gov.r

Герман Титов и «Восток-2»

Адрес: ул. Димитрова, 66.

Художник: Николай Замятин.

Этот мурал приурочили к слету патриотических объединений Сибирского федерального округа «Молодые патриоты — сила Сибири!»

Граффити с Германом Титовым дорисовали на стене Алтайского госуниверситета. «Барнаул 22».

Днем и ночью

Адрес: ул. Юрина, 182.

Художники: Евгений Воронин и команда стрит-артеров.

Мурал нарисовали на фестивале О2-fest в 2021 году. Команда трудилась днем и ночью. Вот какой результат!

Мурал на ул. Юрина , 182. vk.com/o2_team_art

Стрит-арт на гаражах

Адрес: пр. Ленина, 71а.

Художники: барнаульцы и команда О2-Team.

Длина этого арта — восемь гаражей. Художники и местные жители создали его во время фестиваля уличного искусства «Ближе» в 2020 году.

Стрит-арт на пр. Ленина , 71 а. long.altapress.ru

«Три грации XXI века»

Адрес: ул. Советская, 28

Художник: Анастасия Петренко.

Сезон стрит-арта 2022 открыл перфоманс барнаульской художницу во время Музейной ночи на площади Октября.

Стрит-арт на площади Октября. Источник: Рекпортал

«Алтай Молодой»

Адрес: ул. М. Горького, 39.

Художники: Анастасия Петренко и Ivan Lameth.

Мурал для «Алтай Молодой» на ул. М. Горького , 39. vk.com/nastya_petra_art

Еще несколько фактов

В Барнауле историю стрит-арта начинали художники Андрей Снак (5nak) и Андрей Бергер (Aber).

В 2007-м они вместе с другими райтерами организовали первый арт-фестиваль и разрисовали полотно на заброшенном ВДНХ.

Кроме того, в Алтайском крае известен граффити-художник Иван Усольцев, работающий по всей Сибири. Он прославился, нарисовав прелестных разноцветных котов.