17 января
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Хобби

Дорисовались. Семь «чумовых» стрит-артов Барнаула, на которые стоит взглянуть

День творчества и вдохновения отмечают 17 января. Самые стильные и яркие стрит-арты Барнаула — в подборке altapress.ru.

Работа Ивана Усольцева.
Работа Ивана Усольцева.
vk.com/usoltzev

Необычнй мамонт

Адрес: пр. Красноармейский, 61.
Художники: Ivan Fans и Марина Ягода.

В Барнауле побывала команда уличных художников «Такнадо!» из Новосибирска. Они организовали арт-экспедицию по восьми городам Сибири и нарисовали колоритные граффити.

Городу достался мамонт, усыпанный этническими узорами. Он украшает арку напротив «Байк бара».

Мамонт в этнических узорах на пр. Красноармейский, 61.
Мамонт в этнических узорах на пр. Красноармейский, 61.
vk.com/taknadocrew
Мамонт в этнических узорах на пр. Красноармейский, 61.
Мамонт в этнических узорах на пр. Красноармейский, 61.
vk.com/taknadocrew
Мамонт в этнических узорах на пр. Красноармейский, 61.
Мамонт в этнических узорах на пр. Красноармейский, 61.
vk.com/taknadocrew

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Мурал со спасателем

Адрес: ул. Германа Титова, 5
Художник: Анастасия Петренко.

На полотне девушка изобразила пожарного за работой: мужчина в спецодежде выехал на вызов и борется с огнем.

Мурал Анастасии Петренко.
Мурал Анастасии Петренко.
22.mchs.gov.r

Герман Титов и «Восток-2»

Адрес: ул. Димитрова, 66.
Художник: Николай Замятин.

Этот мурал приурочили к слету патриотических объединений Сибирского федерального округа «Молодые патриоты — сила Сибири!»

Граффити с Германом Титовым дорисовали на стене Алтайского госуниверситета.
Граффити с Германом Титовым дорисовали на стене Алтайского госуниверситета.
«Барнаул 22».

Днем и ночью

Адрес: ул. Юрина, 182.
Художники: Евгений Воронин и команда стрит-артеров.

Мурал нарисовали на фестивале О2-fest в 2021 году. Команда трудилась днем и ночью. Вот какой результат!

Мурал на ул. Юрина, 182.
Мурал на ул. Юрина, 182.
vk.com/o2_team_art

Стрит-арт на гаражах

Адрес: пр. Ленина, 71а.
Художники: барнаульцы и команда О2-Team.

Длина этого арта — восемь гаражей. Художники и местные жители создали его во время фестиваля уличного искусства «Ближе» в 2020 году.

Стрит-арт на пр. Ленина, 71 а.
Стрит-арт на пр. Ленина, 71 а.
long.altapress.ru

«Три грации XXI века»

Адрес: ул. Советская, 28
Художник: Анастасия Петренко.

Сезон стрит-арта 2022 открыл перфоманс барнаульской художницу во время Музейной ночи на площади Октября.

Стрит-арт на площади Октября.
Стрит-арт на площади Октября.
Источник: Рекпортал

«Алтай Молодой»

Адрес: ул. М. Горького, 39.
Художники: Анастасия Петренко и Ivan Lameth.

Мурал для &quot;Алтай Молодой&quot; на ул. М. Горького, 39.
Мурал для «Алтай Молодой» на ул. М. Горького, 39.
vk.com/nastya_petra_art

Еще несколько фактов

В Барнауле историю стрит-арта начинали художники Андрей Снак (5nak) и Андрей Бергер (Aber).
В 2007-м они вместе с другими райтерами организовали первый арт-фестиваль и разрисовали полотно на заброшенном ВДНХ.

Кроме того, в Алтайском крае известен граффити-художник Иван Усольцев, работающий по всей Сибири. Он прославился, нарисовав прелестных разноцветных котов.

Работы Андрея Бергера.
Работы Андрея Бергера.
vk.com/aberaber
Работа Ивана Усольцева.
Работа Ивана Усольцева.
vk.com/usoltzev
Работы Андрея Бергера.
Работы Андрея Бергера.
vk.com/aberaber

Справка

День творчества и вдохновения ежегодно отмечают 17 января. Это праздник, посвященный художникам, писателям, фотографам — в общем, деятелям искусства.

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