Дорогие друзья, семейные выходные в ТРЦ "Пионер", продолжаются! Проведем их вместе

В этот день наша великая страна отмечает два замечательных праздника: День экономиста и День изобретателя и рационализатора.

Ведущий мероприятия поделиться с вами секретами: как экономно путешествовать, проявлять смекалку и изобретательность, и конечно же, как рационально и полезно провести своё время!

В воскресенье, 1 июля, приглашаем принять участие в интерактивном мастер-классе "Рисуем бабочку".

Когда-то богиня цветов Флора решила сделать богу Зевсу подарок: она взяла чистоту раннего утра, свежесть горного ручья, хрустальный блеск утренней росы, красоту и благоуханье всех земных растений и создала цветок, равного которому не было на всем белом свете. Бог Зевс, увидев такой великолепный подарок, не удержался и поцеловал нежные лепестки. И – о чудо! – цветок оторвался от стебля и полетел. Так, по древнегреческой легенде, появились бабочки!

Приходите создавать чудо своими руками. Замечательная ведущая мастер-класса покажет нестандартные и увлекательные возможности рисования и декорирования.

Встречаемся на фуд-корте ТРЦ Пионер в 16.00! Каждому гостю подарок – вкуснейшая, сахарная вата с 14.00 до 17.00! Ждем вас!

Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102-в

Сайт: www.pionermall.ru

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