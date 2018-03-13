"Дорожное радио" - самая популярная радиостанция Барнаула среди женщин старше 18 лет

Компания Mediascope в рамках проекта "Аудитория радио в малых городах России" провела опрос среди совершеннолетнего населения из отдельных городов. В их число вошел и Барнаул. Как выяснилось, "Дорожное Радио" каждые сутки в среднем слушают более 56 тысяч барнаульских женщин — то есть, больше 19% от всех дам краевой столицы 18 лет и старше. За неделю женская аудитория "Дорожного Радио" возрастает уже до 109 тысяч (37%).

Среди мужской аудитории "Дорожное Радио" находится на втором месте с почти 54 тысячами слушателей в сутки (24%). За неделю этот показатель достигает 93 тысяч человек (41,5%).

Алена Шестоперова,

менеджер по персоналу:

— У меня в машине автоматически стоит волна 88.3 FM. Я привыкла слушать "Дорожное" по дороге на работу и домой — утром оно настраивает на рабочий лад, а вечером расслабляет после трудового дня. Некоторые мои коллеги слушают его и на работе через сайт. Кто сказал, что это радио для таксистов и дальнобойщиков? Оно для самых разных слоев населения, в том числе офисных работников.

Ольга Голованова,

банковский служащий:

— Муж всегда включает в машине "Дорожное Радио", а я и не против. Уж точно лучше, чем слушать российский шансон. Однажды ехала в такси, так чуть с ума не сошла от "блатняка". А у "Дорожного" приятная популярная музыка, которая не напрягает, а наоборот — повышает настроение.

Елена Бабичева,

сотрудник косметической компании:

— Я часто мотаюсь в Новосибирск по работе. А "Дорожное Радио" ловится дальше всех, так что выбор, по-моему, очевиден. Помимо музыки люблю слушать передачу "Путешествие с удовольствием" — узнаю много интересного.

Материал подготовлен на основе данных исследования "Аудитория радио в малых городах России (Radio Mosaic)" март — апрель 2017 года, Барнаул.