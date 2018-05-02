Дождь, бургеры и аттракционы: как барнаульцы провели Первомай

Пользователь Instagram atomskaya_brn написала:

Первомай!? Дождь стеной или даже снег... Но вся страна в едином порыве мчит на шашлыки, на природу! Я все думала, что это за тяга такая неистребимая, а оказывается!!! В языческие времена у нас было принято праздновать Живин день. 1-го мая наши предки делали то же самое, что и мы: не работали, выходили на улицы, разводили костры, прыгали через них, водили хороводы и пели песни. Вот почему все это! В нас звучит зов предков и сопротивление бесполезно!??

В праздничный майский день многие барнаульцы пришли в парки. Большие гуляния развернулись, например, в Парке спорта Алексея Смертина. Здесь посетители ели шашлыки, мороженое, сделанное с применение жидкого заота, поедали на скорость бургеры, выигрывали призы и т.д.

Владимир Волков написал в Instagram:

Вы когда-нибудь пробовали мороженое, в составе которого есть гречка, и приготовленное с применением жидкого азота!?? Я сегодня заценил эту вкусную "изюминку" на пикнике в парке спорта.





В "Солнечном ветре" барабанами, песнями и танцами также открыли сезон. Здесь провели мастер-классы по робототехнике, организовали творческую площадку, провели конкурсы для детей. Самые смелые могли забраться по скалодрому.

Публикация от Солнечный ветер (@solnechnyi.veter) 1 Май 2018 в 1:28 PDT

Открыли ворота "Арлекино" и парк Центрального района.

А многие просто отправились на природу.

Soumitronice написал на своей странице:

Сегодня Первое мая — день труда. И еще как здесь говорят-это еще день открытия сезона шашлыков или день выезда на шашлыки... вот и как же нам без шашлыков.