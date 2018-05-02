Дождь, бургеры и аттракционы: как барнаульцы провели Первомай

День весны и труда барнаульцы отметили с размахом: кто ударным трудом на дачных участках, а кто - на празднования в парках города, которые традиционно открыли сезон в этот день. Altapress.ru собрал фото и отзывы жителей в соцсетях.
Пользователь Instagram atomskaya_brn написала:
Первомай!? Дождь стеной или даже снег... Но вся страна в едином порыве мчит на шашлыки, на природу! Я все думала, что это за тяга такая неистребимая, а оказывается!!! В языческие времена у нас было принято праздновать Живин день. 1-го мая наши предки делали то же самое, что и мы: не работали, выходили на улицы, разводили костры, прыгали через них, водили хороводы и пели песни. Вот почему все это! В нас звучит зов предков и сопротивление бесполезно!??
Вы когда-нибудь пробовали мороженое🍧 в составе которого есть гречка🙄 и приготовленное с применением жидкого азота!?🎅 . А я сегодня заценил эту вкусную "изюминку" на пикнике🍽, организованном в парке спорта им. А.Смертина. Кстати, с праздником, друзья, с днем весны🌳 и труда! В программе было много интересного: веселые конкурсы (даже на скоростное поедание гамбургеров)🍔😆 ...отличные песни🎶 и танцы💃🕺 ...мастер-классы и дегустации🤗 Мне очень понравились овощи🍅 приготовленные на гриле от @grillbrothers_brn и, конечно, то самое мороженое от Алейскзернопродукт. В продолжении поста несколько видео с мероприятия, листайте😉👉 . #VladimirВолков
В праздничный майский день многие барнаульцы пришли в парки. Большие гуляния развернулись, например, в Парке спорта Алексея Смертина. Здесь посетители ели шашлыки, мороженое, сделанное с применение жидкого заота, поедали на скорость бургеры, выигрывали призы и т.д.
Владимир Волков написал в Instagram:
Вы когда-нибудь пробовали мороженое, в составе которого есть гречка, и приготовленное с применением жидкого азота!?? Я сегодня заценил эту вкусную "изюминку" на пикнике в парке спорта.
В "Солнечном ветре" барабанами, песнями и танцами также открыли сезон. Здесь провели мастер-классы по робототехнике, организовали творческую площадку, провели конкурсы для детей. Самые смелые могли забраться по скалодрому.
Открыли ворота "Арлекино" и парк Центрального района.
А многие просто отправились на природу.
Soumitronice написал на своей странице:
Сегодня Первое мая — день труда. И еще как здесь говорят-это еще день открытия сезона шашлыков или день выезда на шашлыки... вот и как же нам без шашлыков.
1st May. Spring and labor day in Russia. So almost every Russian park has carnivals today. Enjoyed some good food. It's spring already so basically how it could be without barbecue or grilled meat in Russia, it's almost a tradition here. So I have some charcoal grilled chicken and Langostino. Not bad! Onset of my barbecue gastronomical quest. . . . Сегодня Первое мая — день труда. И еще как здесь говорят-это еще день открытия сезона шашлыков или день выезда на шашлыки... вот и как же нам без шашлыков.И еще немножко экзотичный грилль лангустов. #krab_barnaul22 . . . #1мая #деньтруда #весна #шашлык #паркспорта #шампионы #лангусты #1stmay #laborday #spring #grilled #barbecue #mushrooms #langostino
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.