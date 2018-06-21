Драконы, мстители, вырванное сердце: в Барнауле прошел конкурс макетов ювелирных украшений

Выставка работ. Фото: архив компании "Золотой телец". Выставка работ. Фото: архив компании "Золотой телец". Выставка работ. Фото: архив компании "Золотой телец". Выставка работ. Фото: архив компании "Золотой телец". Выставка работ. Фото: архив компании "Золотой телец". Выставка работ. Фото: архив компании "Золотой телец". Награждение (г. Барнаул). Фото: архив компании "Золотой телец". Награждение (г. Бийск). Фото: архив компании "Золотой телец".

Итоги подводились по трем возрастным группам: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет. В жюри конкурса входили директор и учредитель ювелирной компании "Золотой Телец" Андрей Николаевич Борнысов и Лариса Романовна Борнысова, дизайнер оригинальных ювелирных украшений, владелец ювелирного дома "Александров и К" Евгений Александрович Александров и представители администрации компании.

Награждение участников и победителей конкурса проходило отдельно в Бийске, отдельно в Барнауле. При подведении итогов было решено ввести дополнительные номинации, так как оказалось сложно выбрать победителя, ведь почти все работы поразили своими идеями и качеством исполнения. Всем участникам были вручены грамоты за участие и поощрительные призы – серебряные подвески с фианитами. Авторы лучших работ были награждены подарочными сертификатами в "Золотой Телец", в книжную сеть и магазин детских товаров.

Победители в Бийске

В возрастной категории 10-12 лет

Победитель

Софья Радышевская, 11 лет.

В номинации "За оригинальность"

Арина Лямкова , 12 лет.

Валерия Еременко, 12 лет.

Специальный приз от Андрея Николаевича Борнысова, директора компании "Золотой телец"

Лиза Иванова, 11 лет.

В возрастной категории 13–15 лет

Победитель

Апполинария Голикова, 14 лет

В специальной номинации от отдела маркетинга компании "Золотой телец"

Анна Завершинская, 15 лет

В специальной номинации за мужской вклад в соревнование

Иван Дмитриев, 13 лет.

Специальный приз от Евгения Александровича Александрова, руководителя ювелирного дома "Александров и К"

Анастасия Чернышова 14 лет.

В возрастной категории 16–17 лет

Победитель

Рада Заречнова, 17 лет

Победители в Барнауле

В возрастной категории 10–12 лет

Надя Субботина, 11 лет

В возрастной категории 13–15 лет

Алла Тейхриб, 13 лет.

В номинации "За оригинальность"

Алена Боженкова, 15 лет

В возрастной категории 16–17 лет

Анастасия Першакова, 16 лет.

Администрацией компании было решено наградить по одному из руководителей участников конкурса в каждом городе подарочным сертификатом.

В Бийске приз получила Светлана Алексеевна Еремина (ДШИ "Современник")

В Барнауле – Наталья Борисовна Ланскова (МБУДО "Барнаульская ДШИ № 1")

Подробнее о победителях и номинациях читайте на сайте компании "Золотой телец".

Ювелирная компания "Золотой Телец" выражает благодарность всем ребятам, принявшим участие в конкурсе, за их творчество и идеи!