Драконы, мстители, вырванное сердце: в Барнауле прошел конкурс макетов ювелирных украшений

Сегодня, 10:35.
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В честь своего 18-летия компания "Золотой Телец" проводила социальный конкурс для учеников художественных школ и студий на разработку макета ювелирного украшения. Принять участие в конкурсе могли ученики художественных школ и студий Барнаула и Бийска в возрасте от 10 до 17 лет. Всего заявились на конкурс всего 75 ребят: 49 работ из Бийска, 26 рисунков из Барнаула.

Выставка работ. Фото: архив компании "Золотой телец".
Выставка работ. Фото: архив компании "Золотой телец".
Выставка работ. Фото: архив компании "Золотой телец".
Выставка работ. Фото: архив компании "Золотой телец".
Выставка работ. Фото: архив компании "Золотой телец".
Выставка работ. Фото: архив компании "Золотой телец".
Награждение (г. Барнаул). Фото: архив компании "Золотой телец".
Награждение (г. Бийск). Фото: архив компании "Золотой телец".

Итоги подводились по трем возрастным группам: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет. В жюри конкурса входили директор и учредитель ювелирной компании "Золотой Телец" Андрей Николаевич Борнысов и Лариса Романовна Борнысова, дизайнер оригинальных ювелирных украшений, владелец ювелирного дома "Александров и К" Евгений Александрович Александров и представители администрации компании.

Награждение участников и победителей конкурса проходило отдельно в Бийске, отдельно в Барнауле. При подведении итогов было решено ввести дополнительные номинации, так как оказалось сложно выбрать победителя, ведь почти все работы поразили своими идеями и качеством исполнения. Всем участникам были вручены грамоты за участие и поощрительные призы – серебряные подвески с фианитами. Авторы лучших работ были награждены подарочными сертификатами в "Золотой Телец", в книжную сеть и магазин детских товаров.

Победители в Бийске

Лямкова Арина, 12 лет, комплект "Социальные сети".
Лямкова Арина, 12 лет, комплект "Социальные сети".
Еременко Валерия, 12 лет, коллекция украшений "Мстители".
Еременко Валерия, 12 лет, коллекция украшений "Мстители".
Иванова Лиза , 11 лет, коллекция украшений "Аватар".
Иванова Лиза , 11 лет, коллекция украшений "Аватар".
Радышевская Софья, 11 лет.
Радышевская Софья, 11 лет.
Завершинская Анна, 15 лет.
Завершинская Анна, 15 лет.
Дмитриев Иван, 13 лет.
Дмитриев Иван, 13 лет.
Чернышова Анастасия, 14 лет.
Чернышова Анастасия, 14 лет.
Голикова Апполинария, 14 лет .
Голикова Апполинария, 14 лет .
Заречнова Рада, 17 лет, работа "Золотой комплект "Алтайские Петроглифы".
Заречнова Рада, 17 лет, работа "Золотой комплект "Алтайские Петроглифы".

В возрастной категории 10-12 лет

Победитель

  • Софья Радышевская, 11 лет.

В номинации "За оригинальность"

  • Арина Лямкова , 12 лет.
  • Валерия Еременко, 12 лет.

Специальный приз от Андрея Николаевича Борнысова, директора компании "Золотой телец"

  • Лиза Иванова, 11 лет.

В возрастной категории 13–15 лет

Победитель

  • Апполинария Голикова, 14 лет

В специальной номинации от отдела маркетинга компании "Золотой телец"

  • Анна Завершинская, 15 лет

В специальной номинации за мужской вклад в соревнование

  • Иван Дмитриев, 13 лет.

Специальный приз от Евгения Александровича Александрова, руководителя ювелирного дома "Александров и К"

  • Анастасия Чернышова 14 лет.

В возрастной категории 16–17 лет

Победитель

  • Рада Заречнова, 17 лет

Победители в Барнауле

Коллекциея украшений для сестры Субботиной Надежды, 11 лет.
Коллекциея украшений для сестры Субботиной Надежды, 11 лет
Тейхриб Алла, 13 лет.
Тейхриб Алла, 13 лет.
"Гарнитур "Дела Сердечные" Боженковой Алены, 15 лет.
"Гарнитур "Дела Сердечные" Боженковой Алены, 15 лет.
"Коллекция колец" Першаковой Анастасии, 16 лет.
"Коллекция колец" Першаковой Анастасии, 16 лет.

В возрастной категории 10–12 лет

  • Надя Субботина, 11 лет

В возрастной категории 13–15 лет

  • Алла Тейхриб, 13 лет.

В номинации "За оригинальность"

  • Алена Боженкова, 15 лет

В возрастной категории 16–17 лет

  • Анастасия Першакова, 16 лет.

Администрацией компании было решено наградить по одному из руководителей участников конкурса в каждом городе подарочным сертификатом.

В Бийске приз получила Светлана Алексеевна Еремина (ДШИ "Современник")

В Барнауле – Наталья Борисовна Ланскова (МБУДО "Барнаульская ДШИ № 1")

Подробнее о победителях и номинациях читайте на сайте компании "Золотой телец".

Ювелирная компания "Золотой Телец" выражает благодарность всем ребятам, принявшим участие в конкурсе, за их творчество и идеи!

В настоящий момент до 30 июня 2018 года организована выставка работ в "Ювелирном под Шпилем" (пр-т Ленина, 82), где любой желающий сможет ознакомиться с работами!

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