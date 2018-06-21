Драконы, мстители, вырванное сердце: в Барнауле прошел конкурс макетов ювелирных украшений

В честь своего 18-летия компания "Золотой Телец" проводила социальный конкурс для учеников художественных школ и студий на разработку макета ювелирного украшения. Принять участие в конкурсе могли ученики художественных школ и студий Барнаула и Бийска в возрасте от 10 до 17 лет. Всего заявились на конкурс всего 75 ребят: 49 работ из Бийска, 26 рисунков из Барнаула.
Итоги подводились по трем возрастным группам: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет. В жюри конкурса входили директор и учредитель ювелирной компании "Золотой Телец" Андрей Николаевич Борнысов и Лариса Романовна Борнысова, дизайнер оригинальных ювелирных украшений, владелец ювелирного дома "Александров и К" Евгений Александрович Александров и представители администрации компании.
Награждение участников и победителей конкурса проходило отдельно в Бийске, отдельно в Барнауле. При подведении итогов было решено ввести дополнительные номинации, так как оказалось сложно выбрать победителя, ведь почти все работы поразили своими идеями и качеством исполнения. Всем участникам были вручены грамоты за участие и поощрительные призы – серебряные подвески с фианитами. Авторы лучших работ были награждены подарочными сертификатами в "Золотой Телец", в книжную сеть и магазин детских товаров.
Победители в Бийске
В возрастной категории 10-12 лет
Победитель
- Софья Радышевская, 11 лет.
В номинации "За оригинальность"
- Арина Лямкова , 12 лет.
- Валерия Еременко, 12 лет.
Специальный приз от Андрея Николаевича Борнысова, директора компании "Золотой телец"
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Лиза Иванова, 11 лет.
В возрастной категории 13–15 лет
Победитель
- Апполинария Голикова, 14 лет
В специальной номинации от отдела маркетинга компании "Золотой телец"
- Анна Завершинская, 15 лет
В специальной номинации за мужской вклад в соревнование
- Иван Дмитриев, 13 лет.
Специальный приз от Евгения Александровича Александрова, руководителя ювелирного дома "Александров и К"
- Анастасия Чернышова 14 лет.
В возрастной категории 16–17 лет
Победитель
- Рада Заречнова, 17 лет
Победители в Барнауле
В возрастной категории 10–12 лет
- Надя Субботина, 11 лет
В возрастной категории 13–15 лет
- Алла Тейхриб, 13 лет.
В номинации "За оригинальность"
- Алена Боженкова, 15 лет
В возрастной категории 16–17 лет
- Анастасия Першакова, 16 лет.
Администрацией компании было решено наградить по одному из руководителей участников конкурса в каждом городе подарочным сертификатом.
В Бийске приз получила Светлана Алексеевна Еремина (ДШИ "Современник")
В Барнауле – Наталья Борисовна Ланскова (МБУДО "Барнаульская ДШИ № 1")
Подробнее о победителях и номинациях читайте на сайте компании "Золотой телец".
Ювелирная компания "Золотой Телец" выражает благодарность всем ребятам, принявшим участие в конкурсе, за их творчество и идеи!
В настоящий момент до 30 июня 2018 года организована выставка работ в "Ювелирном под Шпилем" (пр-т Ленина, 82), где любой желающий сможет ознакомиться с работами!
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