Духовник Путина займется религиозным туризмом

"Совсем недавно мы с епископом Тихоном — ответственным Патриаршего совета по культуре — подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России", — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

Заключенное соглашение "будет "способствовать созданию новых предложений для туристов и формированию благоприятных условий для интересных путешествий по стране", уверен Сафронов. Наряду с этим "популяризация религиозно-исторического наследия России очень важна с точки зрения въездного туризма".

Епископа Егорьевского Тихона Шевкунов считают духовником президента Владимира Путина. Священнослужитель возглавляет экспертный совет Фонда гуманитарных проектов (ФГП) и курирует серию мультимедийных композиций "Моя история", представленных в 57-м павильоне ВДНХ.