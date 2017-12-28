Духовник Путина займется религиозным туризмом

Ростуризм и духовник Путина епископ Тихон Шевкунов подписали договор о сотрудничестве в сфере развития религиозного туризма, пишут "Известия".
"Совсем недавно мы с епископом Тихоном — ответственным Патриаршего совета по культуре — подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России", — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов.
Заключенное соглашение "будет "способствовать созданию новых предложений для туристов и формированию благоприятных условий для интересных путешествий по стране", уверен Сафронов. Наряду с этим "популяризация религиозно-исторического наследия России очень важна с точки зрения въездного туризма".
Епископа Егорьевского Тихона Шевкунов считают духовником президента Владимира Путина. Священнослужитель возглавляет экспертный совет Фонда гуманитарных проектов (ФГП) и курирует серию мультимедийных композиций "Моя история", представленных в 57-м павильоне ВДНХ.
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