Дума приняла закон о психологическом отборе при поступлении на военную службу

Профессиональный психологический отбор будут проводить при поступлении на военную службу по контракту или в мобилизационный людской резерв, в войска Росгвардии, при поступлении в военные профессиональные образовательные организации, а также для иностранных граждан при поступлении на военную службу по контракту.

По результатам профессионального психологического отбора будут выносить одно из заключений о профессиональной пригодности:

рекомендуется в первую очередь — первая категория;

рекомендуется — вторая категория;

рекомендуется условно — третья категория;

не рекомендуется — четвертая категория.

Граждане, отнесенные к последней категории, не могут быть приняты на военную службу по контракту, поступить в мобилизационный людской резерв.

Сейчас проведение профессионального психологического отбора граждан при призыве на военную службу не предусмотрено законом. Такая процедура осуществляется в соответствии с руководством по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных силах РФ.