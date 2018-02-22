Дума приняла закон о психологическом отборе при поступлении на военную службу

Госдума приняла в третьем чтении закон о проведении психологического отбора граждан РФ при призыве на военную службу, сообщает "Интерфакс".
Профессиональный психологический отбор будут проводить при поступлении на военную службу по контракту или в мобилизационный людской резерв, в войска Росгвардии, при поступлении в военные профессиональные образовательные организации, а также для иностранных граждан при поступлении на военную службу по контракту.
По результатам профессионального психологического отбора будут выносить одно из заключений о профессиональной пригодности:
- рекомендуется в первую очередь — первая категория;
- рекомендуется — вторая категория;
- рекомендуется условно — третья категория;
- не рекомендуется — четвертая категория.
Граждане, отнесенные к последней категории, не могут быть приняты на военную службу по контракту, поступить в мобилизационный людской резерв.
Сейчас проведение профессионального психологического отбора граждан при призыве на военную службу не предусмотрено законом. Такая процедура осуществляется в соответствии с руководством по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных силах РФ.
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