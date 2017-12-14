Думаете что подарить на новый год? Все просто

Кондитерская фирма "Алтай" представляет новую коллекцию новогодних подарков под торговой маркой "Савинов".
Новогодние подарки. Иллюстрация: архив Кондитерской фирмы "Алтай".
Новогодние подарки. Фото: архив кондитерской фирмы "Алтай".
Новогодние подарки. Фото: архив кондитерской фирмы "Алтай".
Новогодние подарки. Фото: архив кондитерской фирмы "Алтай".
Новогодние подарки. Фото: архив кондитерской фирмы "Алтай".
Новогодние подарки. Фото: архив кондитерской фирмы "Алтай".
Новогодние подарки. Фото: архив кондитерской фирмы "Алтай".
Новогодние подарки. Фото: архив кондитерской фирмы "Алтай".
Новогодние подарки. Фото: архив кондитерской фирмы "Алтай".
Новогодние подарки. Фото: архив кондитерской фирмы "Алтай".
В Новогодней коллекции 2018 года представлены подарки от 140 до 900 граммов.
Яркие, оригинальные, с любимыми сладостями внутри и сюрпризами!
От 60 рублей для детей и взрослых!
"Савинов" - Сладкий вкус качества!
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