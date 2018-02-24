"Дураков там не держали". За 18 лет россияне стали лучше относиться к КГБ

На вопрос, какие мысли у вас возникают, когда вы слышите о КГБ (орган тайной полиции в Советском Союзе), 41% опрошенных ответили: защита интересов государств, государственных тайн. В 2000 году таких было почти вдовое меньше — 22%.

15% думают о том, что там работали профессионалы и дураков там не держали. В 2000 году таких было тоже довольно много — 12%. Можно сказать, что столько же с учетом статистической погрешности.

А вот количество тех, кто связывает с комитетом репрессии 1937 года, уменьшилось с 22 до 17%. При этом вовсе не изменилась доля опрошенных, которые ассоциирует с КГБ слежки за людьми, доносы и доносчиков: и в 2000 году, и в 2018-м их 19%.

Ответили респонденты и на вопрос социологов, чем занималась "чрезвычайка" — то есть Всероссийская чрезвычайная комиссия, или ВЧК (предшественник КГБ, создана в 1918 году).

В 2018 году 32% отметили вариант: "Борьбой с противниками Советской власти, контрреволюцией и саботажем". В 2000 году таких было 40%.

Количество тех, кто затруднился как-то охарактеризовать ВЧК, в этом году намного больше, чем 18 лет назад: 36% против 23%.