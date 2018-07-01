Двукратная олимпийская чемпионка сфотогографировалась в купальнике на Алтае

Яна сходила к водопаду и написала, что это "Безумно красивое место". А по дороге к водопаду она также сфотографировалась в купальнике, чем вызвала удивление у подписчиков: "Ты че вообще не ешь? Мама куда смотрит?" Хотя другие отметили отличный рельеф мускулатуры спортсменки.

Публикация от ЕГОРЯН ЯНА (@egorianiana) 26 Июн 2018 в 5:44 PDT

Позже чемпионка решила спрыгнуть с тарзанки в пропасть, о чем написала следующее: "Не могу сказать что было страшно... я очень экстремальная девушка и всегда такого рода веселье не могу пропустить... как вы относитесь к таким вещам?"

Публикация от ЕГОРЯН ЯНА (@egorianiana) 28 Июн 2018 в 2:57 PDT

Также Яна Егорян покаталась по горам на велосипеде.

Публикация от ЕГОРЯН ЯНА (@egorianiana) 30 Июн 2018 в 1:19 PDT

А потом сделал что-то непонятное: