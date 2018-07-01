Двукратная олимпийская чемпионка сфотогографировалась в купальнике на Алтае

Знаменитая российская фехтовальщица Яна Егорян отдыхает в эти дни в Горном Алтае. Двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка Европы отрывается в наших краях по полной программе и выкладывает в Instagram истории о своем веселом времяпрепровождении в Чемальском районе.
Яна сходила к водопаду и написала, что это "Безумно красивое место". А по дороге к водопаду она также сфотографировалась в купальнике, чем вызвала удивление у подписчиков: "Ты че вообще не ешь? Мама куда смотрит?" Хотя другие отметили отличный рельеф мускулатуры спортсменки.
Позже чемпионка решила спрыгнуть с тарзанки в пропасть, о чем написала следующее: "Не могу сказать что было страшно... я очень экстремальная девушка и всегда такого рода веселье не могу пропустить... как вы относитесь к таким вещам?"
Также Яна Егорян покаталась по горам на велосипеде.
А потом сделал что-то непонятное:
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