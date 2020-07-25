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Кино и ТВ

Джеймс Кэмерон сделал печальное заявление о выходе продолжения культовой картины «Аватар»

Пандемия коснулась продолжения фантастической картины «Аватар», которого поклонники ждут с момента выхода первой части в 2009 году. Режиссер Джеймс Кэмерон обратился к фанатам с печальным объявлением, сообщает Life.ru.

Нейтири (Зои Салдана). Фильм Аватар (2009 год).
Нейтири (Зои Салдана). Фильм Аватар (2009 год).
из открытых источников в интернете

Поклонники «Аватара», я вижу вас! Несмотря на CoViD-19, нашим приоритетом была премьера «Аватара-2» в декабре 2021-го. К сожалению, в связи со сложностями, возникшими из-за пандемии, сейчас мы уже точно знаем, что не уложимся в срок. Я больше всех разочарован очередным переносом релиза, — говорится в сообщении на странице Кэмерона в Instagram.

Кэмерон объяснил, что Новая Зеландия сняла всеобщий карантин. Но пандемия не отступила в США, где находится часть его команды. Специалисты по визуальным эффектам в Лос-Анджелесе до сих пор не могут работать из-за ситуации с коронавирусом.

Из фильма &quot;Аватар&quot;.
Из фильма «Аватар».
Pixabay.com

В итоге выход «Аватара-2» сместился на год. Несмотря на это, Кэмерон поблагодарил актерский состав и остальных специалистов за невероятную работу по оживлению Пандоры.

Предположительный выход «Аватара-2» — 16 декабря 2022 года.

«Аватар» вышел в 2009 году. Действие фильма происходит в 2154 году, когда человечество добывает ценный минерал анобтаниум на Пандоре — обитаемом спутнике газовой планеты в звёздной системе Альфы Центавра, напоминает Википедия.

По сюжету ресурсодобывающая корпорация угрожает существованию местного племени человекоподобных разумных существ.

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