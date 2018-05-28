Джонни Депп рассказал, что ему нравится в русских девушках

Артист считает, что у русских девушек в глазах "тысячелетняя культура нации", поэтому их взгляд притягивает внимание.

По словам Деппа, Москва изменилась и стала во многом похожа на Париж.

Джонни Депп прилетел в Москву накануне концерта в "Олимпийском". 28 мая он выступит в составе группы Hollywood Vampires вместе с Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри.