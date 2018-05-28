Джонни Депп рассказал, что ему нравится в русских девушках

Американский актер Джонни Депп рассказал о своей симпатии к русским девушкам, пишет "Пятый канал". Он отметил, что женщины в России обладают особыми чертами лица, и признался, что его привлекает славянская внешность.
Артист считает, что у русских девушек в глазах "тысячелетняя культура нации", поэтому их взгляд притягивает внимание.
По словам Деппа, Москва изменилась и стала во многом похожа на Париж.
Джонни Депп прилетел в Москву накануне концерта в "Олимпийском". 28 мая он выступит в составе группы Hollywood Vampires вместе с Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.