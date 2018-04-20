"Единая Россия. Направление 2026": в наукограде обсудили развитие образования и благоустройство городов

Сегодня, 16:56.
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В Алтайском крае дан старт работе регионального партийного Форума "Единая Россия. Направление 2026". Подобные партийные площадки, по инициативе секретаря Генерального совета Партии Андрея Турчака, проходят сегодня в каждом регионе нашей страны.

Александр Романенко.
Александр Романенко. Фото: пресс-служба "Единой России".

Первая площадка прошла в Бийске 20 апреля. Участников форума приветствовал секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко:

— В 2026 году "Единой России" исполнится 25 лет – серьезный возраст для ведущей политической структуры. К нему "Единая Россия" должна подойти в роли "Партии прорыва" - создать условия для качественного рывка в развитии всех сфер жизнедеятельности: образования, науки, здравоохранения, социальной сферы промышленности, бизнеса. Именно такую задачу перед нами поставил Президент РФ Владимир Владимирович Путин в ежегодном Послании.

Сегодня в Бийске прошли первые дискуссии, посвященные вопросам развития образования и формированию комфортной городской среды. Темы выбраны не случайно, ведь Бийск – один из самых крупных наукоградов Российской Федерации.

"Единая Россия. Направление 2026".
"Единая Россия. Направление 2026".
"Единая Россия. Направление 2026".
"Единая Россия. Направление 2026".
"Единая Россия. Направление 2026".
"Единая Россия. Направление 2026".

В Послании Президент большое внимание уделяется развитию малых городов и развитию системы образования. Эти два направления взаимосвязаны. Действительно, невозможно сохранять самобытность городов, делать их комфортными, благоустраивать с использованием современные архитектурных решений и цифровых технологий без науки. Необходимы современные, отвечающие на вызовы времени школы, где помимо базовых знаний, делается акцент на профориентацию, используются современные технологии, дружат с наукой.

В обсуждении предложений от Алтайского края, помимо партийцев, приняли участие эксперты в области образования и ЖКХ. Прозвучало много предложений по работе в обоих направлениях. Так, Людмила Мокрецова, ректор "Бийского педагогического государственного университета им. В.М. Шукшина", предложила начинать профориентацию детей не в старших классах, как это делается зачастую, а с детского сада, и поделилась успешным опытом вуза в этом направлении. На площадке по формированию комфортной городской среды жители Бийска внесли предложение рассмотреть вопрос включения в программу городского частного сектора.

Самые ценные предложения, озвученные в Бийске, войдут в итоговую резолюцию, которая будет направлена в Москву. Следующая площадка состоится в Рубцовске 23 апреля. Партийцы обсудят тему "Социальная сфера".

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