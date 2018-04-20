"Единая Россия. Направление 2026": в наукограде обсудили развитие образования и благоустройство городов

Первая площадка прошла в Бийске 20 апреля. Участников форума приветствовал секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко:

— В 2026 году "Единой России" исполнится 25 лет – серьезный возраст для ведущей политической структуры. К нему "Единая Россия" должна подойти в роли "Партии прорыва" - создать условия для качественного рывка в развитии всех сфер жизнедеятельности: образования, науки, здравоохранения, социальной сферы промышленности, бизнеса. Именно такую задачу перед нами поставил Президент РФ Владимир Владимирович Путин в ежегодном Послании.

Сегодня в Бийске прошли первые дискуссии, посвященные вопросам развития образования и формированию комфортной городской среды. Темы выбраны не случайно, ведь Бийск – один из самых крупных наукоградов Российской Федерации.

В Послании Президент большое внимание уделяется развитию малых городов и развитию системы образования. Эти два направления взаимосвязаны. Действительно, невозможно сохранять самобытность городов, делать их комфортными, благоустраивать с использованием современные архитектурных решений и цифровых технологий без науки. Необходимы современные, отвечающие на вызовы времени школы, где помимо базовых знаний, делается акцент на профориентацию, используются современные технологии, дружат с наукой.

В обсуждении предложений от Алтайского края, помимо партийцев, приняли участие эксперты в области образования и ЖКХ. Прозвучало много предложений по работе в обоих направлениях. Так, Людмила Мокрецова, ректор "Бийского педагогического государственного университета им. В.М. Шукшина", предложила начинать профориентацию детей не в старших классах, как это делается зачастую, а с детского сада, и поделилась успешным опытом вуза в этом направлении. На площадке по формированию комфортной городской среды жители Бийска внесли предложение рассмотреть вопрос включения в программу городского частного сектора.

Самые ценные предложения, озвученные в Бийске, войдут в итоговую резолюцию, которая будет направлена в Москву. Следующая площадка состоится в Рубцовске 23 апреля. Партийцы обсудят тему "Социальная сфера".