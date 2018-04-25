"Единая Россия" Направление 2026": в Рубцовске обсудили вопросы социальной сферы и ЖКХ

В обсуждении приняли участие члены местного политсовета, депутаты фракции "Единая Россия" Рубцовского городского Совета депутатов, представители администрации Рубцовска, представители профессионального сообщества. Участников приветствовал глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман. Он подчеркнул, что задача площадки - адаптировать тезисы, озвученные в Послании, для конкретного региона и города.

Дмитрий Фельдман,

глава администрации Рубцовска:

- Сегодняшняя площадка – повод поговорить на темы, которые волнуют жителей Рубцовска. В связи с тем, что партия "Единая Россия" является основной и направляющей политической силой в стране, сегодня мы должны открыто ответить на вопрос, что нужно сделать в городе Рубцовске, чтобы жизнь стала лучше. Нужны конкретные мероприятия, чтобы жители города почувствовали изменения по тем направлениям, о которых говорится в Послании.

Модератором дискуссии выступил замруководителя фракции "Единая Россия" в АКЗС Андрей Осипов. По его словам, темы, заявленные для обсуждения в Рубцовске, актуальны для многих населенных пунктов Алтайского края. И итогом обсуждения станут предложения, которые также должны быть актуальны для всего региона.

Андрей Осипов,

замруководителя фракции "Единая Россия" в АКЗС:

- В своем Послании президент страны достаточно много говорил о развитии социальной сферы. Это были совершенно конкретные меры в демографической политике, которые нам предстоит исполнить. Речь идет и о яслях, и о выплатах за рождение первенца, и о поддержке многодетных семей. То же самое касается и сферы ЖКХ. Одно из последних изменений в этойотрасли – уже подписанный закон, согласно которому платежи за услуги ЖКХ могут миновать управляющие компании. Первые шаги в реализации Послания уже сделаны, нам предстоит обсудить дальнейшие наши действия по реализации этих направлений.

Для популяризации и развития спорта на селе предложили выплачивать подъемные, обеспечивать молодые кадры жильем, а детей местам в детских садах, яслях, школах. А еще запустить региональный партийный проект "Мой первый школьный стадион" и оказывать поддержку школьным стадионам, являющимся социально-культурным центром любого микрорайона.

Руководитель фракции "Единая Россия" Рубцовского городского Совета депутатов Ирина Кох предложила участникам дискуссии обратить внимание на существующие нормы законодательства. Секретарь Рубцовского местного отделения "Единой России" Сергей Черноиванов озвучил предложения местного партактива по реализации партийных проектов.

Сергей Черноиванов,

секретарь Рубцовского местного отделения "Единой России":

- Тезис послания о том, что активно и динамично должны развиваться не только мегаполисы, но и малые города, для нас актуален, - отметил он. – Обсуждая послание, мы пришли к выводу что Рубцовску необходимо включаться в реализацию крупных инфраструктурных партийных проектов, таких как "Безопасные дороги". Сегодня такую возможность имеют лишь крупные города. Если говорить о партийном проекте "Городская среда", то сегодня в нем речь идет только об участии многоквартирных домов. У нас, к примеру, много частных домов, жители которого тоже хотят жить в комфортных условиях. И эти предложения, на наш взгляд, необходимо вынести на рассмотрение итоговой, региональной дискуссии, которая пройдет 27 апреля в Барнауле.

Следующая дискуссия по темам "Здоровье и экология" и "Достойная жизнь" состоится 25 апреля в Заринске.