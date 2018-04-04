"Единая Россия" поможет пострадавшим от паводка районам Алтайского края.

Регионального отделения, председатель АКЗС Александр Романенко, выступая перед членами политсовета, отметил, что "Единая Россия" с самого старта избирательной кампании и на всех ее этапах оказывала организационную помощь штабам кандидата во всех муниципалитетах.

Но главным направлением работы алтайских единороссов на президентских выборах стала "партийная мобилизация". На протяжении трех месяцев партийцы вели разъяснительную и мобилизационную работу с членами и сторонниками "Единой России. В итоге в рамках партийной мобилизации Партия в регионе привлекла на избирательные участки более 215 тысяч избирателей.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

- Мы ставили перед собой реальные цели, но в итоге перевыполнили их. Некоторые из Местных отделений – в разы. В итоге результат превысил ожидаемый и на уровне других региональных отделений, мы – одни из лучших.

Также он рассказал, что сегодня в рамках заседания Регионального политсовета партия запускает партийную акцию по оказанию помощи жителям территорий края, пострадавших от паводка.

- Из-за начавшегося обильного снеготаяния в населенных пунктах сразу нескольких районов Алтайского края произошло подтопление дворов, приусадебных участков, подвальных помещений. Региональное отделение Партии "Единая Россия" не может оставаться безучастным к проблемам, вызванным природным катаклизмом. Мы готовы привлечь наш партийный актив к сбору гуманитарной помощи для пострадавших, принять участие в сборе денежных средств, организованным Региональным отделением Российского детского фонда, а также направим наших активистов-волонтеров для оказания помощь в пункты сбора гуманитарной помощи и непосредственно на территории, пострадавшие от стихии, — заключил спикер.