"Единая Россия" проведет приемы граждан, пострадавших от паводка

В первые дни паводка, еще до объявления акции, депутаты фракции "Единая Россия" краевого парламента, многие из которых возглавляют крупные предприятия, подключились к сбору гуманитарной помощи и денежных средств. Депутаты, чьи предприятия находятся в зоне ЧС, безвозмездно выделили технику и ГСМ для противодействия пику паводка и устранения последствий.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания:

- Я лично, и мои коллеги по фракции, неоднократно выезжали в районы подтопления с целью контроля паводковой ситуации. Андрей Осипов, Вадим Смагин, Сергей Приб, Александр Демин, Максим Степин, Игорь Пляко, Валерий Гуминский, Юрий Матвейко приняли активное участие не только в оказании помощи населению, но и включились в работу оперативных штабов на местах в Шипуновском, Краснощековском, Чарышском, Алтайском, Усть-Калманском и других районах. И сегодня, когда ситуация немного стабилизировалась, депутаты продолжают держать руку на пульсе. Прогнозы синоптиков неутешительны: с приходом потепления талая вода может вновь прийти в населенные пункты. И к этому надо быть готовым. В случае необходимости каждый из нас готов выехать на место и работать по ситуации.

Местные отделения партии также включились в работу: ведут постоянный мониторинг, работают в составах либо в тесной связи с местными оперативными штабами, ведут диалог с населением в местных партийных приемных. По словам секретаря реготделения, уже в ближайшее время депутаты краевого парламента проведут тематические приемы граждан, пострадавших от паводка. Для удобства жителей приемы пройдут в местных общественных приемных партии в районах, попавших в зону подтопления, а также непосредственно на местах.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания:

- В любой чрезвычайной ситуации главным предметом внимания власти являются люди. Важна не только материальная, но и моральная, человеческая поддержка, а также правовая защита. В этом смысле мы с коллегами готовы включиться в том числе в формате юридических консультаций там, где это необходимо. Ведь главную задачу депутата – быть на связи с людьми, представлять их интересы, оказывать помощь – никто не отменял. В каждом районе края есть местная общественная приемная партии. И в ближайшее время депутаты "Единой России" проведут личные приемы граждан по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией.

Напомним, по данным на 5 апреля 2018 года паводковая ситуация в регионе остается сложной. На сегодняшний день ряд районов остаются в зоне подтопления. В регионе действует режим ЧС. Он обусловлен аномально большим размахом паводковых явлений. В последние дни, благодаря похолоданию, ситуация нормализовалась. Однако режим ЧС сохраняется, поскольку есть опасения, что ситуация может усугубиться в связи с прогнозируемым потеплением и осадками в виде дождя и снега.