"Единая Россия" в Барнауле подвела итоги политического сезона

В четверг, на отчетной конференции, барнаульские единороссы подвели итоги политического года. Участников мероприятия приветствовал заместитель секретаря Регионального отделения, руководитель Регионального исполнительного комитета Партии Андрей Клюзов. Он напомнил, что в текущем году Алтайский край успешно провел самую масштабную кампанию в России – более 6 тысяч мандатов. И по итогам выборов в Барнаульскую городскую Думу, региональный политсовет высоко оценил работу городского отделения Партии.

Андрей Клюзов,

заместитель секретаря Регионального отделения, руководитель Регионального исполнительного комитета Партии:

В день голосования в Барнауле мы практически повторили результаты выборов в Барнаульскую городскую Думу пятилетней давности. Итоговый результат – 31 мандат, позволил сформировать самую большую фракцию. Наш среднекраевой результат - более 70%, стал возможен благодаря тому, что, несмотря на давление внешних факторов, все работали слаженно.

В дальнейшем, по мнению руководителя краевого исполнительного комитета, важно не терять темп, заложенный на выборах.

Прежде всего, Местному отделению необходимо сконцентрировать свои усилия на реализации партийных проектов, которые были определены во время избирательной кампании в Барнауле.

Андрей Клюзов,

заместитель секретаря Регионального отделения, руководитель Регионального исполнительного комитета Партии:

Партпроекты рождаются там, где ситуация требует системного подхода и консолидации усилий различных уровней власти. Так, например, в рамках проекта "Городская среда", для решения вопросов благоустройства территорий муниципальных образований в текущем году за счет всех источников финансирования направлено 665,8 млн. рублей. Да, были проблемы с реализацией этого проекта в Барнауле. Да, подрядчик оказался недобросовестным, но справились же. Теперь перед Партией стоит задача до конца 2022 года благоустроить все дворовые территории, нуждающиеся в ремонте. Она сложная, но выполнимая, при условии, что все предыдущие ошибки будут учтены, и каждый на своем месте займется делом.

Отдельно он отметил, Барнаульскому отделению, являющемуся крупнейшей местной парторганизацией в регионе, нужно наращивать свою мощность, стремиться стать действительно "столичным" отделением партии. Для достижения этой цели нужна качественная перезагрузка работы Местного отделения. В перечне первоочередных задач – эффективная реализация партийных проектов, создание депутатского лобби по развитию столицы края на региональном уровне, работа с населением. Все эти направления должны войти в концепцию развития Местного отделения на 2018 год. Ее барнаульские партийцы презентуют на Региональной конференции "Единой России", запланированной на конец ноября.