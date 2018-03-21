"Новосибирск — маленький город". Карелин предложил перенести столицу России на Алтай

Знаменитый российский борец и видный член партии "Единая Россия" Александр Карелин заявил, что столицей России должен стать Горно-Алтайск. При этом спортсмен добавил: "Я не шучу", пишут "Новости горного Алтая".
Это заявление Карелин сделал во время мобилизационной поездки в регион перед президентскими выборами. В Горно-Алтайске он встречался с местными жителями и сельчанами из соседней Маймы.
Один майминец спросил у Александра Карелина, как тот смотрит на инициативу о переносе столицы страны в Сибирь. Карелин ответил, что был бы не против, если бы главным городом России стал Горно-Алтайск.
Александр Карелин,
трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе:
— Конечно, я за то, чтобы перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск, чтобы вы чувствовали себя центром мироздания. Я не шучу. Сибирь посередине страны находится, но Новосибирск и так перегружен, это маленький провинциальный полуторамиллионный город. Лучше сюда. Но сначала нужно создать соответствующую инфраструктуру, и это государственная задача… Повторю — я не шучу, но к этому нужно готовиться. Если будем в Думе голосовать по этому вопросу, я буду только за.
По данным издания, активность Карелина в республике не дает покоя некоторым местным чиновникам. В 2019 году истекают полномочия главы региона Александра Бердникова, поэтому местные политики опасаются, что Карелин зачастил в Горный Алтай не просто так, а с намерением продвинуться в алтайские губернаторы.
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