Единственный раз в этом году Никита Непряхин с мастер-классом "Я манипулирую тобой"

8 июня, единственный раз в этом году, в Новосибирске состоится откровенный, яркий, интерактивный, авторский мастер-класс Никиты Непряхина по противодействию манипуляциям "Я манипулирую тобой".
В программе мастер-класса:
- Полная классификация манипуляций в бизнесе и личной жизни. Прямолинейно и откровенно, без цензуры.
- Конкретные инструменты нейтрализации и противодействия манипуляциям.
Для кого будет полезно участие:
- для собственников и ТОП-менеджмента;
- для руководителей подразделений;
- для менеджеров (продажи, закупки, сервис, работа с клиентами и т. д.);
- для HR-специалистов, бизнес-тренеров;
- для маркетологов и PR-специалистов;
- для юристов;
- для всех, кто участвует в различных коммуникативных ситуациях.
Мастер-класс Никиты Непряхина для вас, если вы хотите:
- безошибочно определять, манипулируют вами или все-таки нет;
- распознавать скрытые манипуляции;
- распознавать манипуляторов и определять их цели;
- понять природу и механизмы воздействия манипуляций;
- получить навыки противодействия, отражения и нейтрализации манипуляций;
- овладеть навыками корректного и конструктивного выхода из сложных коммуникативных ситуаций;
- научиться отвечать на острые и каверзные вопросы.
В чем уникальность мастер-класса?
- 5 лет ушло на разработку мастер-класса;
- 3000 проанализированных примеров уловок и манипуляций из бизнеса и личной сферы;
- 500 часов анализа видеовыступлений самых известных политиков и персонажей массмедиа;
- 7 лет работы с политиками и депутатами;
- Результат работы — мастер-класс, которого в России еще не было!
Особенность мероприятия:
- отсутствие разделений на VIP, бизнес, стандарт и прочее;
- единая стоимость участия для всех;
- количество мест ограничено.
Узнать подробности, подать заявку на участие и произвести онлайн-оплату можно на сайте business-trener.ru, а также по телефонам: 8(383) 240-80-25, 8(383)263-1511.
Организатор: тренинговая компания SO?VA (обновленный бренд "Ассоциации практикующих бизнес-тренеров")
Информационные партнеры события: ИД "Алтапресс", журнал "Стиль", "Деловой квартал", ВсеТренинги.ру, Работа.ру.
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