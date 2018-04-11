Единственный раз в этом году Никита Непряхин с мастер-классом "Я манипулирую тобой"

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8 июня, единственный раз в этом году, в Новосибирске состоится откровенный, яркий, интерактивный, авторский мастер-класс Никиты Непряхина по противодействию манипуляциям "Я манипулирую тобой".

Никита Непряхин с мастер-классом "Я манипулирую тобой".
Никита Непряхин с мастер-классом "Я манипулирую тобой". Иллюстрация: предоставлена организаторами мероприятия.
В программе мастер-класса:
  • Полная классификация манипуляций в бизнесе и личной жизни. Прямолинейно и откровенно, без цензуры.
  • Конкретные инструменты нейтрализации и противодействия манипуляциям.
Для кого будет полезно участие:
  • для собственников и ТОП-менеджмента;
  • для руководителей подразделений;
  • для менеджеров (продажи, закупки, сервис, работа с клиентами и т. д.);
  • для HR-специалистов, бизнес-тренеров;
  • для маркетологов и PR-специалистов;
  • для юристов;
  • для всех, кто участвует в различных коммуникативных ситуациях.
Мастер-класс Никиты Непряхина для вас, если вы хотите:
  • безошибочно определять, манипулируют вами или все-таки нет;
  • распознавать скрытые манипуляции;
  • распознавать манипуляторов и определять их цели;
  • понять природу и механизмы воздействия манипуляций;
  • получить навыки противодействия, отражения и нейтрализации манипуляций;
  • овладеть навыками корректного и конструктивного выхода из сложных коммуникативных ситуаций;
  • научиться отвечать на острые и каверзные вопросы.
В чем уникальность мастер-класса?
  • 5 лет ушло на разработку мастер-класса;
  • 3000 проанализированных примеров уловок и манипуляций из бизнеса и личной сферы;
  • 500 часов анализа видеовыступлений самых известных политиков и персонажей массмедиа;
  • 7 лет работы с политиками и депутатами;
  • Результат работы — мастер-класс, которого в России еще не было!
Особенность мероприятия:
  • отсутствие разделений на VIP, бизнес, стандарт и прочее;
  • единая стоимость участия для всех;
  • количество мест ограничено.

Узнать подробности, подать заявку на участие и произвести онлайн-оплату можно на сайте business-trener.ru, а также по телефонам: 8(383) 240-80-25, 8(383)263-1511.

Организатор: тренинговая компания SO?VA (обновленный бренд "Ассоциации практикующих бизнес-тренеров")

Информационные партнеры события: ИД "Алтапресс", журнал "Стиль", "Деловой квартал", ВсеТренинги.ру, Работа.ру.

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