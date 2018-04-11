Единственный раз в этом году Никита Непряхин с мастер-классом "Я манипулирую тобой"

В программе мастер-класса: Полная классификация манипуляций в бизнесе и личной жизни. Прямолинейно и откровенно, без цензуры.

Конкретные инструменты нейтрализации и противодействия манипуляциям.

Для кого будет полезно участие: для собственников и ТОП-менеджмента;

для руководителей подразделений;

для менеджеров (продажи, закупки, сервис, работа с клиентами и т. д.);

для HR-специалистов, бизнес-тренеров;

для маркетологов и PR-специалистов;

для юристов;

для всех, кто участвует в различных коммуникативных ситуациях.

Мастер-класс Никиты Непряхина для вас, если вы хотите: безошибочно определять, манипулируют вами или все-таки нет;

распознавать скрытые манипуляции;

распознавать манипуляторов и определять их цели;

понять природу и механизмы воздействия манипуляций;

получить навыки противодействия, отражения и нейтрализации манипуляций;

овладеть навыками корректного и конструктивного выхода из сложных коммуникативных ситуаций;

научиться отвечать на острые и каверзные вопросы.

В чем уникальность мастер-класса? 5 лет ушло на разработку мастер-класса;

3000 проанализированных примеров уловок и манипуляций из бизнеса и личной сферы;

500 часов анализа видеовыступлений самых известных политиков и персонажей массмедиа;

7 лет работы с политиками и депутатами;

Результат работы — мастер-класс, которого в России еще не было!

Особенность мероприятия: отсутствие разделений на VIP, бизнес, стандарт и прочее;

единая стоимость участия для всех;

количество мест ограничено.

Узнать подробности, подать заявку на участие и произвести онлайн-оплату можно на сайте business-trener.ru, а также по телефонам: 8(383) 240-80-25, 8(383)263-1511.

Организатор: тренинговая компания SO?VA (обновленный бренд "Ассоциации практикующих бизнес-тренеров")

Информационные партнеры события: ИД "Алтапресс", журнал "Стиль", "Деловой квартал", ВсеТренинги.ру, Работа.ру.

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